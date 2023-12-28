【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)鎖定火鍋、燒肉及韓式品類深耕拓展，囊括日式、韓式及燒肉等8個品牌的休閒餐飲事業群門市已達92家、營收突破30億元。展望2024年，王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，明年事業群門市總數將突破百家，可望帶動營收突破50億元。
王品集團休閒餐飲事業群目前旗下擁有8個品牌、92家門市，包括日式料理「陶板屋」35家、「品田牧場」16家、「藝奇」11家，韓式料理「初瓦」4家，以及燒肉品牌「原燒」19家、「肉次方」5家、「最肉」1家及新品牌「金咕」1家，其中燒肉品牌共26家。
王品董事長陳正輝日前指出，集團以品類角度觀察，據此發展不同定位及價位的品牌，2024年在既有品類會持續深耕拓展，以火鍋、燒肉、韓式品類為主力。休閒餐飲事業群總經理吳憲政透露，「肉次方」預計明年2月開出第6家門市，全年預計將展店至9家。
吳憲政表示，台灣燒肉市場年營收規模逾100億元，其中韓式燒肉近30億元、且每年維持雙位數強勁成長動能。由於台灣人對韓國餐飲接受度高，對此推出韓式燒肉品牌「金咕」同步搶攻燒肉及韓式料理市場，
吳憲政表示，王品的燒肉品牌已有創立將邁入20年的「原燒」、高價位的燒肉餐酒館「最肉」、燒肉吃到飽的「肉次方」及韓式燒肉「金咕」，目前正針對品牌進行梳理，避免相互搶食客群，最終目標取得燒肉市場3成市占率。
據王品財報揭露，加計燒肉品牌後的休閒餐飲事業群2023年前三季營收32.67億元、年增達33.43％，其中日、韓式料理營收21.67億元、年增達35.01％，燒肉營收11億元、年增達30.4％。吳憲政表示，休閒餐飲事業群明年門市將突破百家，目標帶動營收突破50億元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：