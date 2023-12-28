【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)鎖定火鍋、燒肉及韓式品類深耕拓展，囊括日式、韓式及燒肉等8個品牌的休閒餐飲事業群門市已達92家、營收突破30億元。展望2024年，王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，明年事業群門市總數將突破百家，可望帶動營收突破50億元。

王品集團休閒餐飲事業群目前旗下擁有8個品牌、92家門市，包括日式料理「陶板屋」35家、「品田牧場」16家、「藝奇」11家，韓式料理「初瓦」4家，以及燒肉品牌「原燒」19家、「肉次方」5家、「最肉」1家及新品牌「金咕」1家，其中燒肉品牌共26家。

王品董事長陳正輝日前指出，集團以品類角度觀察，據此發展不同定位及價位的品牌，2024年在既有品類會持續深耕拓展，以火鍋、燒肉、韓式品類為主力。休閒餐飲事業群總經理吳憲政透露，「肉次方」預計明年2月開出第6家門市，全年預計將展店至9家。

吳憲政表示，台灣燒肉市場年營收規模逾100億元，其中韓式燒肉近30億元、且每年維持雙位數強勁成長動能。由於台灣人對韓國餐飲接受度高，對此推出韓式燒肉品牌「金咕」同步搶攻燒肉及韓式料理市場，

吳憲政表示，王品的燒肉品牌已有創立將邁入20年的「原燒」、高價位的燒肉餐酒館「最肉」、燒肉吃到飽的「肉次方」及韓式燒肉「金咕」，目前正針對品牌進行梳理，避免相互搶食客群，最終目標取得燒肉市場3成市占率。

據王品財報揭露，加計燒肉品牌後的休閒餐飲事業群2023年前三季營收32.67億元、年增達33.43％，其中日、韓式料理營收21.67億元、年增達35.01％，燒肉營收11億元、年增達30.4％。吳憲政表示，休閒餐飲事業群明年門市將突破百家，目標帶動營收突破50億元。