【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、5檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為亞力(1514)，賣超1萬1824張，緯創(3231)、輔信(2405)名列二、三名，分別賣超8838張及賣超5158張。第四及第五名為英業達(2356)、智原(3035)，其他依序為旺宏(2337)、中興電(1513)、佳世達(2352)、泰碩(3338)及偉詮電(2436)。

今日重電股發起攻勢，亞力、中興電股價上漲，不過卻遭三大法人卸貨，榜首亞力唯一一檔破萬張，賣超1.1萬張；中興電續賣3543，共連7賣。AI概念股熄火，緯創續賣8838張，為連3賣；英業達則轉賣超4678張。IC設計族群疲弱，智原、偉詮電皆轉賣超。

●三大法人28日賣超前十名：

1.亞力(1514)收80.60元，漲2.90元或3.73%，三大法人賣超1萬1824張。

2.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，三大法人賣超8838張。

3.輔信(2405)收18.30元，跌0.75元或3.94%，三大法人賣超5158張。

4.英業達(2356)收52.60元，漲0.70元或1.35%，三大法人賣超4678張。

5.智原(3035)收354.50元，跌8.00元或2.21%，三大法人賣超4126張。

6.旺宏(2337)收31.75元，跌0.20元或0.63%，三大法人賣超3662張。

7.中興電(1513)收119.00元，漲3.00元或2.59%，三大法人賣超3543張。

8.佳世達(2352)收44.45元，跌1.15元或2.52%，三大法人賣超3319張。

9.泰碩(3338)收67.10元，漲2.60元或4.03%，三大法人賣超3302張。

10.偉詮電(2436)收74.00元，漲1.10元或1.51%，三大法人賣超3145張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.亞力(1514)三大法人累計賣超5640張，其中外資賣超5418張、投信買超0張、自營商賣超222張；融資增297張、融券減798張，券資比15.23%。

2.緯創(3231)三大法人累計買超1萬6657張，其中外資買超1萬6527張、投信賣超2004張、自營商買超2134張；融資增2619張、融券增340張，券資比2.13%。

3.輔信(2405)三大法人累計買超1萬4090張，其中外資買超1萬4091張、投信買超10張、自營商賣超11張；融資增353張、融券增760張，券資比6.27%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)

#三大法人賣超 #賣超 #三大法人 #亞力 #緯創