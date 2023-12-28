【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、5檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為亞力(1514)，賣超1萬1824張，緯創(3231)、輔信(2405)名列二、三名，分別賣超8838張及賣超5158張。第四及第五名為英業達(2356)、智原(3035)，其他依序為旺宏(2337)、中興電(1513)、佳世達(2352)、泰碩(3338)及偉詮電(2436)。
今日重電股發起攻勢，亞力、中興電股價上漲，不過卻遭三大法人卸貨，榜首亞力唯一一檔破萬張，賣超1.1萬張；中興電續賣3543，共連7賣。AI概念股熄火，緯創續賣8838張，為連3賣；英業達則轉賣超4678張。IC設計族群疲弱，智原、偉詮電皆轉賣超。
●三大法人28日賣超前十名：
1.亞力(1514)收80.60元，漲2.90元或3.73%，三大法人賣超1萬1824張。
2.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，三大法人賣超8838張。
3.輔信(2405)收18.30元，跌0.75元或3.94%，三大法人賣超5158張。
4.英業達(2356)收52.60元，漲0.70元或1.35%，三大法人賣超4678張。
5.智原(3035)收354.50元，跌8.00元或2.21%，三大法人賣超4126張。
6.旺宏(2337)收31.75元，跌0.20元或0.63%，三大法人賣超3662張。
7.中興電(1513)收119.00元，漲3.00元或2.59%，三大法人賣超3543張。
8.佳世達(2352)收44.45元，跌1.15元或2.52%，三大法人賣超3319張。
9.泰碩(3338)收67.10元，漲2.60元或4.03%，三大法人賣超3302張。
10.偉詮電(2436)收74.00元，漲1.10元或1.51%，三大法人賣超3145張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.亞力(1514)三大法人累計賣超5640張，其中外資賣超5418張、投信買超0張、自營商賣超222張；融資增297張、融券減798張，券資比15.23%。
2.緯創(3231)三大法人累計買超1萬6657張，其中外資買超1萬6527張、投信賣超2004張、自營商買超2134張；融資增2619張、融券增340張，券資比2.13%。
3.輔信(2405)三大法人累計買超1萬4090張，其中外資買超1萬4091張、投信買超10張、自營商賣超11張；融資增353張、融券增760張，券資比6.27%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：