【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資連3買、再敲進193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。
三大法人買超前十大個股，中信金摘金、華邦電奪銀。依類別分，5檔電子股、5檔金融股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為中信金(2891)，買超2萬1966張，華邦電(2344)、友達(2409)名列二、三名，分別買超1萬8975張及買超1萬6655張。第四及第五名為開發金(2883)、鴻海(2317)，其他依序為台積電(2330)、玉山金(2884)、宏碁(2353)、台新金(2887)及新光金(2888)。
其中，中信金(2891)獲敲進近2.2萬張奪冠，包括外資續買超1萬7761張、投信續買超5273張、自營商續賣超1067張，近6日已連續買超達5萬5349張。中信金今日成交量也放大至3.6萬餘張，股價呈現連4紅、收28.4元。
位列亞軍的華邦電(2344)挾漲價及AI題材助攻，獲三大法人聯手買超近1.9萬張，包括外資續買超3306張、投信擴大買超1萬835張、自營商續買超4836張，且近3日三大法人合計買超達6萬8346張。華邦電今日衝出16.5萬餘張大量，股價正式重返30關、收30.75元。
●三大法人28日買超前十名：
1.中信金(2891)收28.40元，漲0.30元或1.07%，三大法人買超2萬1966張。
2.華邦電(2344)收30.75元，漲1.00元或3.36%，三大法人買超1萬8975張。
3.友達(2409)收18.10元，漲0.15元或0.84%，三大法人買超1萬6655張。
4.開發金(2883)收12.55元，漲0.05元或0.40%，三大法人買超1萬2496張。
5.鴻海(2317)收104.00元，漲0.50元或0.48%，三大法人買超1萬1499張。
6.台積電(2330)收593.00元，漲1.00元或0.17%，三大法人買超1萬987張。
7.玉山金(2884)收25.80元，漲0.10元或0.39%，三大法人買超1萬963張。
8.宏碁(2353)收54.00元，跌0.20元或0.37%，三大法人買超1萬839張。
9.台新金(2887)收18.10元，漲0.15元或0.84%，三大法人買超1萬462張。
10.新光金(2888)收8.88元，漲0.01元或0.11%，三大法人買超1萬320張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.中信金(2891)三大法人累計買超3萬3380張，其中外資買超2850張、投信買超3萬7066張、自營商賣超6535張；融資增508張、融券減15張，券資比3.55%。
2.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬7552張，其中外資買超3萬7791張、投信賣超3474張、自營商買超3235張；融資增2520張、融券增708張，券資比5.19%。
3.友達(2409)三大法人累計買超10萬8920張，其中外資買超9萬5776張、投信買超1萬1802張、自營商買超1341張；融資減8026張、融券增1564張，券資比4.45%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：