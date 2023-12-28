【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資連3買、再敲進193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。

三大法人買超前十大個股，中信金摘金、華邦電奪銀。依類別分，5檔電子股、5檔金融股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為中信金(2891)，買超2萬1966張，華邦電(2344)、友達(2409)名列二、三名，分別買超1萬8975張及買超1萬6655張。第四及第五名為開發金(2883)、鴻海(2317)，其他依序為台積電(2330)、玉山金(2884)、宏碁(2353)、台新金(2887)及新光金(2888)。

其中，中信金(2891)獲敲進近2.2萬張奪冠，包括外資續買超1萬7761張、投信續買超5273張、自營商續賣超1067張，近6日已連續買超達5萬5349張。中信金今日成交量也放大至3.6萬餘張，股價呈現連4紅、收28.4元。

位列亞軍的華邦電(2344)挾漲價及AI題材助攻，獲三大法人聯手買超近1.9萬張，包括外資續買超3306張、投信擴大買超1萬835張、自營商續買超4836張，且近3日三大法人合計買超達6萬8346張。華邦電今日衝出16.5萬餘張大量，股價正式重返30關、收30.75元。

●三大法人28日買超前十名：

1.中信金(2891)收28.40元，漲0.30元或1.07%，三大法人買超2萬1966張。

2.華邦電(2344)收30.75元，漲1.00元或3.36%，三大法人買超1萬8975張。

3.友達(2409)收18.10元，漲0.15元或0.84%，三大法人買超1萬6655張。

4.開發金(2883)收12.55元，漲0.05元或0.40%，三大法人買超1萬2496張。

5.鴻海(2317)收104.00元，漲0.50元或0.48%，三大法人買超1萬1499張。

6.台積電(2330)收593.00元，漲1.00元或0.17%，三大法人買超1萬987張。

7.玉山金(2884)收25.80元，漲0.10元或0.39%，三大法人買超1萬963張。

8.宏碁(2353)收54.00元，跌0.20元或0.37%，三大法人買超1萬839張。

9.台新金(2887)收18.10元，漲0.15元或0.84%，三大法人買超1萬462張。

10.新光金(2888)收8.88元，漲0.01元或0.11%，三大法人買超1萬320張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超3萬3380張，其中外資買超2850張、投信買超3萬7066張、自營商賣超6535張；融資增508張、融券減15張，券資比3.55%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬7552張，其中外資買超3萬7791張、投信賣超3474張、自營商買超3235張；融資增2520張、融券增708張，券資比5.19%。

3.友達(2409)三大法人累計買超10萬8920張，其中外資買超9萬5776張、投信買超1萬1802張、自營商買超1341張；融資減8026張、融券增1564張，券資比4.45%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)

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