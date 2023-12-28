【時報-台北電】封關倒數，台積電翻紅，台股神龍擺尾再闖今年高，距離萬八不到百點，28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為永豐金(2890)，賣超3598張，華通(2313)、仁寶(2324)名列二、三名，分別賣超3220張及賣超2847張。第四及第五名為長榮(2603)、中鴻(2014)，其他依序為智原(3035)、欣興(3037)、奇鋐(3017)、緯創(3231)及東陽(1319)。

觀察投信賣超前十大個股表現，電子股成最大苦主，AI族群變賣求現，華通連4賣、仁寶終結連3買，智原、欣興同砍9刀，奇鋐、緯創同步遭倒貨變臉翻黑。

賣超冠軍為唯一金融股永豐金連3賣累破萬張，上攻20元無功而返。

航海王受累紅海緊張情勢未明，且漲多追價買盤乏力，大哥長榮連2買止步反手賣超2515張，拖累股價收黑2.7%。

●投信28日賣超前十名：

1.永豐金(2890)收19.70元，跌0.10元或0.51%，投信賣超3598張。

2.華通(2313)收70.80元，跌2.00元或2.75%，投信賣超3220張。

3.仁寶(2324)收38.95元，跌1.25元或3.11%，投信賣超2847張。

4.長榮(2603)收143.00元，跌4.00元或2.72%，投信賣超2515張。

5.中鴻(2014)收25.95元，跌0.25元或0.95%，投信賣超2500張。

6.智原(3035)收354.50元，跌8.00元或2.21%，投信賣超2246張。

7.欣興(3037)收175.50元，跌2.50元或1.40%，投信賣超1427張。

8.奇鋐(3017)收318.00元，跌6.50元或2.00%，投信賣超1418張。

9.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，投信賣超1414張。

10.東陽(1319)收75.20元，跌0.40元或0.53%，投信賣超1279張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.永豐金(2890)三大法人累計買超383張，其中外資買超3萬4774張、投信賣超3萬1959張、自營商賣超2432張；融資減126張、融券減2張，券資比15.53%。

2.華通(2313)三大法人累計買超4114張，其中外資買超5858張、投信賣超1068張、自營商賣超675張；融資增735張、融券增5張，券資比17.70%。

3.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬7708張，其中外資賣超2萬7327張、投信賣超2153張、自營商買超1萬1772張；融資增2萬4908張、融券增1428張，券資比9.79%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)

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