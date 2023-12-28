【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。
投信買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、4檔中價位股及3檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為華邦電(2344)，買超1萬834張，中信金(2891)、南亞科(2408)名列二、三名，分別買超5273張及買超3832張。第四及第五名為統一(1216)、大成鋼(2027)，其他依序為致伸(4915)、鴻海(2317)、裕隆(2201)、長榮鋼(2211)及矽力*-KY(6415)。
投信今日買超記憶體製造公司華邦電逾萬張榮登冠軍，不但連3買且加碼力道增強，買超第三名DRAM股南亞科同步是連3天做多。電子股並翻多致伸，且連2日買超鴻海。今日帶量上攻新高價的類比IC廠矽力*-KY，投信更提前布局，已連八買。
此外，金融股今日只買超中信金，為連11天買超。傳產股還青睞鋼鐵股大成鋼，對長榮鋼更是連續11月買進不停歇。
●投信28日買超前十名：
1.華邦電(2344)收30.75元，漲1.00元或3.36%，投信買超1萬834張。
2.中信金(2891)收28.40元，漲0.30元或1.07%，投信買超5273張。
3.南亞科(2408)收78.30元，跌1.40元或1.76%，投信買超3832張。
4.統一(1216)收74.20元，漲0.30元或0.41%，投信買超1870張。
5.大成鋼(2027)收39.50元，漲0.15元或0.38%，投信買超1389張。
6.致伸(4915)收67.10元，漲0.70元或1.05%，投信買超1163張。
7.鴻海(2317)收104.00元，漲0.50元或0.48%，投信買超1155張。
8.裕隆(2201)收74.60元，漲1.30元或1.77%，投信買超1090張。
9.長榮鋼(2211)收101.50元，漲0.50元或0.50%，投信買超1078張。
10.矽力*-KY(6415)收490.00元，漲37.50元或8.29%，投信買超1057張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華邦電(2344)三大法人累計買超3萬7552張，其中外資買超3萬7791張、投信賣超3474張、自營商買超3235張；融資增2520張、融券增708張，券資比5.19%。
2.中信金(2891)三大法人累計買超3萬3380張，其中外資買超2850張、投信買超3萬7066張、自營商賣超6535張；融資增508張、融券減15張，券資比3.55%。
3.南亞科(2408)三大法人累計買超1萬7443張，其中外資買超8877張、投信買超7080張、自營商買超1485張；融資減1273張、融券增680張，券資比4.84%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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