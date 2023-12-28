【時報-台北電】台股28日走勢高檔震盪，萬八前近關情怯，加權指數仍高收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.9億元及賣超64.33億元。

外資今逢高調節亞力、英業達、中興電、神達、泰碩、合機、偉詮電，AI、重電股都遭點名。

外資今擴大賣超亞力1.27萬張最劇，單日賣超前10大中，唯獨遭減持上萬張的個股。

外資賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、5檔中價位股及4檔銅板股；賣超張數方面，1檔賣超上萬張，榜首為亞力(1514)，賣超1萬2799張，緯創(3231)、輔信(2405)名列二、三名，分別賣超7249張及賣超5188張。第四及第五名為英業達(2356)、中興電(1513)，其他依序為旺宏(2337)、神達(3706)、泰碩(3338)、合機(1618)及偉詮電(2436)。

●外資28日賣超前十名：

1.亞力(1514)收80.60元，漲2.90元或3.73%，外資賣超1萬2799張。

2.緯創(3231)收95.90元，跌0.80元或0.83%，外資賣超7249張。

3.輔信(2405)收18.30元，跌0.75元或3.94%，外資賣超5188張。

4.英業達(2356)收52.60元，漲0.70元或1.35%，外資賣超4079張。

5.中興電(1513)收119.00元，漲3.00元或2.59%，外資賣超3841張。

6.旺宏(2337)收31.75元，跌0.20元或0.63%，外資賣超3754張。

7.神達(3706)收45.00元，漲2.45元或5.76%，外資賣超3646張。

8.泰碩(3338)收67.10元，漲2.60元或4.03%，外資賣超3319張。

9.合機(1618)收32.95元，漲1.65元或5.27%，外資賣超3136張。

10.偉詮電(2436)收74.00元，漲1.10元或1.51%，外資賣超2881張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.亞力(1514)三大法人累計賣超5640張，其中外資賣超5418張、投信買超0張、自營商賣超222張；融資增297張、融券減798張，券資比15.23%。

2.緯創(3231)三大法人累計買超1萬6657張，其中外資買超1萬6527張、投信賣超2004張、自營商買超2134張；融資增2619張、融券增340張，券資比2.13%。

3.輔信(2405)三大法人累計買超1萬4090張，其中外資買超1萬4091張、投信買超10張、自營商賣超11張；融資增353張、融券增760張，券資比6.27%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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