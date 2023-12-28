【時報-台北電】台股28日加權指數收17910.37點，漲18.87點或0.11%，總成交值2883.01億元。三大法人買超118.03億元，其中外資買超193.26億元，投信、自營商分別賣超10.90億元及賣超64.33億元。

外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔金融股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超1萬7804張，中信金(2891)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超1萬7760張及買超1萬6290張。第四及第五名為仁寶(2324)、台積電(2330)，其他依序為開發金(2883)、玉山金(2884)、新光金(2888)、台新金(2887)及鴻海(2317)。

外資發狠強力布局台股，特別看重電子與金融，前十大個股皆買超逾萬張。2024年元月面板廠將醞釀漲價，報價從2月開始反彈，外資忙著卡位友達，今日繼續買超逾1.7萬張，成為買超榜首，累計5天來買超高達12萬5727張，雖然今日在18元處攻勢卡住，但在大盤平淡下仍有近1%的漲勢，創約4個月的高點。亞軍中信金受到內外資資雙抬轎，一周來天天有高點，今日外資單日買超額度翻倍買超1萬7760張，締下連4買。宏碁、仁寶、台積電等盤面上的熱門股全都入列買超榜。

●外資28日買超前十名：

1.友達(2409)收18.10元，漲0.15元或0.84%，外資買超1萬7804張。

2.中信金(2891)收28.40元，漲0.30元或1.07%，外資買超1萬7760張。

3.宏碁(2353)收54.00元，跌0.20元或0.37%，外資買超1萬6290張。

4.仁寶(2324)收38.95元，跌1.25元或3.11%，外資買超1萬5174張。

5.台積電(2330)收593.00元，漲1.00元或0.17%，外資買超1萬3824張。

6.開發金(2883)收12.55元，漲0.05元或0.40%，外資買超1萬3294張。

7.玉山金(2884)收25.80元，漲0.10元或0.39%，外資買超1萬1572張。

8.新光金(2888)收8.88元，漲0.01元或0.11%，外資買超1萬876張。

9.台新金(2887)收18.10元，漲0.15元或0.84%，外資買超1萬750張。

10.鴻海(2317)收104.00元，漲0.50元或0.48%，外資買超1萬634張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.友達(2409)三大法人累計買超10萬8920張，其中外資買超9萬5776張、投信買超1萬1802張、自營商買超1341張；融資減8026張、融券增1564張，券資比4.45%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超3萬3380張，其中外資買超2850張、投信買超3萬7066張、自營商賣超6535張；融資增508張、融券減15張，券資比3.55%。

3.宏碁(2353)三大法人累計買超1萬8445張，其中外資買超520張、投信買超1萬6874張、自營商買超1050張；融資增1萬5421張、融券增7263張，券資比25.15%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅28日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）

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