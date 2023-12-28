兩位美國聯邦參議員今天致函特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），呼籲他「迅速」召回構成安全風險的方向盤和懸吊零件。
這封信引述路透社12月20日「令人震驚的」報導指出，特斯拉早知零件有缺陷，卻把零件老出問題歸咎到車主頭上。
民主黨籍聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）和麻州聯邦參議員馬基（Ed Markey）連署的這封信寫道：「近期有報導指出，特斯拉知悉其車輛安全缺陷，還向國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）隱瞞缺陷原因，我們以最擔憂的心情寫了這封信。」
兩位參議員呼籲馬斯克，修正對國家公路交通安全管理局做出的「顯然虛假與錯誤的陳述」。
路透社發現，特斯拉告訴國家公路交通安全管理局和客戶，其電動車有缺陷的零件頻繁故障，是因駕駛人「不當使用」造成，例如撞到路邊。
2020年，特斯拉在寫給國家公路交通安全管理局的信中，解釋為何不會在美國召回一種懸吊零件，儘管他們才剛在中國召回該零件。
布魯門塔和馬基信中表示：「我們對你們把這些失靈歸咎於客戶感到不安，特斯拉不僅試圖推托車輛品質低於標準的責任，還對國家公路交通安全管理局做出同樣漏洞百出的陳述，讓人難以接受。」
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