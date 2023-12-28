【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】對加密貨幣多頭來說，2023年最賺錢的押注非股票市場莫屬。

比特幣價格今年來上漲逾150%，但相關概念股Coinbase、MicroStrategy和Grayscale Bitcoin Trust表現更好，今年來股價都漲逾300%。比特幣礦工Marathon Digital更飆漲688%。

這些股票不僅跑贏主要加密貨幣，也是整個美國市場表現最強勁的族群之一。根據FactSet的數據，在市值至少50億美元的美國上市公司中，漲幅排名前八大的個股就包括這四檔與比特幣相關的股票。

隨著各國央行升息，以及受到FTX交易所等加密貨幣公司爆雷與倒閉事件衝擊，2022年幣圈蒸發了數兆美元。

與悲慘的2022年相比，今年幣圈滿血復活有幾個主要因素。上個月人稱「幣圈金童」、曾坐擁260億美元身家的FTX前執行長Sam Bankman-Fried所有7項刑事指控都獲判有罪並可能面臨終身監禁，以及全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬承認違反洗錢法並請辭下台，藉此與美國檢方達成和解，這讓投資人相信該產業應該是利空出盡、苦盡甘來。聯準會暫停升息並在12月會後表明升息周期已經結束，亦使這類風險資產更具吸引力。

此外，明年比特幣供應量將減半，亦為價格帶來提振。基於固有的供應與發行機制，比特幣的供應量每4年進行一次「減半」，下次將發生在2024年4或5月。明年比特幣ETF基金可能大量出現的前景，也帶動加密資產買氣。