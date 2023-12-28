多名南美洲秘魯的「薩滿」（巫師）今天對新年做出預言：阿根廷新總統米雷伊前途滿布荊棘，加薩戰爭持續，2024美洲盃足球賽冠軍戰則會上演阿根廷對決烏拉圭戲碼。
來自秘魯各地的14名薩滿（Shaman）今天聚集利馬（Lima）某座聖山，在米雷伊（Javier Milei）、俄羅斯總統蒲亭和美國總統拜登等世界領袖的海報上灑上可可葉和花瓣，占卜未來12個月的大事。
「薩滿」阿拉康（Walter Alarcon）告訴法新社：「我們看到米雷伊任內會很麻煩。」
另一名「薩滿」羅爾丹（Felix Roldan）也說：「米雷伊上任之初會做得跌跌撞撞，收尾也會收得不太好看，不跟人民共同執政很差勁，會在危機中結束任期。」
阿拉康表示，預兆顯示加薩戰爭不會很快結束。
阿拉康說：「戰事還會繼續，但會逐漸緩和，不會哪天就突然結束。」
話題轉到足球，薩滿們說，下屆美洲盃要不就是阿根廷衛冕成功，要不就是鄰國烏拉圭奪冠。
薩滿們去年預測俄烏戰爭會在2023年結束。
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