回顧2023年台股，幾乎是由AI族群一枝獨秀，但作為AI晶片的搖籃、AI霸主輝達的最佳盟友台積電，股價似乎被低估，持續在5-600元間徘徊。今（28）日有網友在PTT發文力挺台積電，砸超過230萬買進4張並表示，今日是量縮回測的最後上車時間，儘管要像前2年那樣噴出有點困難，但會慢慢摸上去；他也登高一呼，「是台灣人就快點把台積電買回來！」

台積電今（28）日終場翻紅，小漲0.17%收在539元，有網友實踐分析師郭哲榮「600元以下的台積電是老天爺的禮物」的名言，趁封關前加碼台積電，並在PTT上以「2330台積電 最後上車多」為題分享他的觀點；原Po認為，台積電才是真正的AI受益股，Cowos產能根本還沒開出。

列七點分析：「是台灣人就快點把台積電買回來」

原Po列出七點分析：一、英特爾新一代處理氣Lunar Lake首次將x86 CPU交給台積電以3奈米級N3B製程技術生產，到時CPU效能肯定頂天，等著讓市場吹捧台積電；二、台積電ADR溢價近7%，目前接近前波高點，隨時準備創高；三、技術面壓在頸線位置594元，今日量縮回測就是最後上車時間；四、均線糾結多頭排列，乖離不大，現在的600元比1年前600元更紮實；五、外資偷買，原Po強調，「是台灣人就快點把台積電買回來」；六、台積電是推動世界科技之母，市值僅5千億美元，輝達一半都不到，簡直被嚴重低估，沒有台積電，就沒有現在的NVIDIA、AMD、Apple、Intel、Qualcomm；七、600以下台積電是天上掉下的禮物。

原Po之所以選擇此時進場是因為他推測，目前股價型態位於上升楔形末端，有機會突破594頸線，走一個波段；不過，他預期，由於前面600-689「冤魂太多」，要像前兩年那樣走噴出，有點困難，但仍會慢慢摸上去；最後，他透露，他今日預計丟250萬買進4張台積電，並停損點設定在 564元。 從對帳單可見，原Po花了2,36萬6,650元買進，目前仍虧損7,407元，報酬率-0.31%。

TSMC市值破1兆美金是基本 股價應有千元水準

留言區不少網友也看好2024年初的行情，紛紛表示，「明年開噴」、「575，T，200股已上車」、「天上掉下來的禮物」、「連小學生都知道一月噴知道怎麼做了吧」、「就科技產業地位而言，TSMC市值破1兆美金是基本，差不多就是股價上千的水準」、「的確是該漲了，遲早」、「推，買台積本來就不用擔心，不用理會一堆酸民網軍，只要耐的住性子，台積一定會為股東賺錢，最怕砍在低點」、「一起等噴噴，錢就這麼好賺！」、「台積電不是飆股強，抱要有耐心」。

不過，也有人持保留態度，「我認為只是死魚價而已，每次法說都要噴，最好要小心啦」、「美元最近貶很兇，估計台積營收影響不少，或許等營收公布後才比較適合進場？」、「錢壓台積電可能一整年過去還是負的」、「台積不動廠」。

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