美國佛州一名23歲女子平安夜排解15歲、14歲胞弟間的耶誕禮物紛爭，竟遭14歲的二弟開槍擊斃，死時還揹著11個月大的兒子。15歲的大弟當時身上也有槍。
美聯社報導，佛羅里達州平內拉斯郡（Pinellas County）警局發布新聞稿指出，案發地在坦帕（Tampa）都會區內的拉戈（Largo）。女子遭二弟槍擊後，大弟也向二弟開槍，但未致命。
這宗家人間的耶誕禮物爭執悲劇事發前，姊弟3人正陪母親耶誕購物，大姊還帶著6個月和11個月大的2個幼子。
一行人後來前往祖母家，23歲的大姊告訴二弟別在平安夜和兄長吵架，二弟憤而告訴大姊要殺她和她的小孩，然後就朝大姊的胸部開槍。
警方表示，大弟看二弟竟對對大姊開槍後，也向二弟開槍，行兇後逃離並把槍扔在附近院子裡。
由於大弟事後揚言自殘，被人找到後現已被送往精神機構。警方新聞稿指出，一旦他從精神衛生機構獲釋後，將轉送到少年看守所。
14歲的二弟被控一級謀殺、虐待兒童和持有槍支罪；15歲的大弟被控一級謀殺未遂和篡改證據。
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