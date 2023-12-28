台北新車暨新能車特展今天起登場，電動車成為各大車廠展示焦點，裕隆日產預估2030年前，全球新能源車市占率可到25%至30%，豐田（Toyota）對售價新台幣百萬元內的電動車，樂觀其成。
睽違4年，台北新車暨新能源車特展今天起至明年1月1日於南港展覽館一館登場，匯聚來自台灣、日本、韓國、美國、德國、英國、義大利等超過20款品牌車款亮相。
其中Lexus總代理和泰汽車展區以Lexus Electrified為主軸，傳遞品牌電動化訊息，包括BEV電動車、PHEV複合式電動車、以及HEV油電複合動力車，現場也曝光全新LBX都會休旅SUV車款，並開始預接單。
和泰汽車Lexus營業本部本部長賴光雄表示，明年LBX車款規劃在台銷售3000輛，搭載1.5升油電複合動力系統，採用雙極鎳氫電池模組，體積小更有效率。
豐田（Toyota）以Making a Better City為主軸，展示性能車、戶外休閒車、新能源車款等3大區，其中在新能源車展區，豐田展示Mirai氫能源新車款和PHEV複合式電動新車色款。Toyota車輛營業本部副總經理劉傳宏表示，Mirai氫能源車在全球銷售已超過2.4萬輛，期盼台灣早日導入。
Toyota車輛營業本部本部長劉松山表示，Mirai氫能源新車款正在台南試營運，牽涉到在台加氫站建置進展，期待氫能源動力應用在台灣未來擴展。
媒體提問車用晶片供應狀況，劉松山指出，目前車用晶片大部分已解決，主要是母廠產量不夠，生產線滿載，母廠希望透過調整產線生產更多產品，因應消費者訂單需求。
觀察電動車趨勢，劉松山表示，主要車廠積極推動各款電動車，呼應台灣政府2050年淨零碳排的政策，預期台灣電動車市場成長可快速，目前電動車售價仍昂貴，主要是經濟規模和銷售量可否分攤開發成本，若市場接受度高，產量多，電動車售價可更便宜，對於售價在新台幣百萬元內的電動車，樂觀其成。
裕隆日產（Nissan）也展示複合式電動車和跨界休旅中大型款純電動車，共用電子四驅穩定傳動系統，跨界休旅中大型款純電動車開始接受預購單，預計明年下半年陸續交車。
觀察電動車市況，裕隆日產總經理鐘文川表示，電動車發展是趨勢，節能減碳趨勢下，預估2030年前，全球從插電式到純電池電動車等新能源車市占率，可到25%至30%。
他表示，全球原物料價格上揚是趨勢，電動車使用更多車用晶片和電池，產能也受限，交車速度相對比較慢一點。
展望電動車趨勢，鐘文川指出，電動車售價高以及充電方便性，仍是有待克服的議題，短期油電複合式動力車還是有一定的市場。
對於固態電池動力發展，他表示，固態電池體積輕、充電快、容量大等特性，日系車廠希望透過採用固態電池新技術，逐步超越鋰電池，對固態電池發展樂觀其成。
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