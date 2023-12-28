緊鄰捷運景平站「保二總隊公辦都更案」28日公告核定發布實施，由皇翔建設投資金額83億元出資、國家住都中心擔任實施者，基地面積超過1公頃。住都中心表示，本案為新北市都更指標大案，未來將在3,055坪的基地上興建34層樓467戶社宅、29層樓355戶一般住宅及20層警辦廳舍，即啟動建照申請及動工事宜，目標2024年上半年動工、預計2028年完工。
國家住都中心說明，「保二總隊公辦都更案」基地位於新北市中和區景平路及景平路123巷所圍街廓內，緊鄰捷運景平站，更新單元面積廣達約1.01公頃（約3,055坪）。
未來將興建1棟地上34層467戶社會住宅、1棟地上29層355戶一般住宅及1棟20層合署警察辦公廳舍，並提供日間照顧公共托老中心，更新後規劃黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章。
國家住都中心指出，本案更新後建築量體集中留設，以平均建蔽率43％設計規劃，留設大面積綠地及開放空間，基地東側並退縮4公尺土地作為道路使用。未來景平路123巷道路寬度將從原本的8公尺增加至12公尺，提供當地更寬敞車行空間，改善基地及周邊環境品質。
國家住都中心強調，保二總隊公辦都更案為新北市都更的指標案件。該案2018年6月由內政部指示辦理公辦更新後，2020年劃定為策略性更新地區，2021年徵得皇翔建設投資金額83億元為出資者，同年12月申請都更報核，今年8月都更大會審竣。
本案透過新北市都更二箭政策及都市更新方式等不同策略進行土地活化，除增加社宅量能與地區公益，滿足當地需求外，也加速景平站周邊更新開發的契機，創造國有土地活化多贏策略。
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