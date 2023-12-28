【時報記者任珮云台北報導】台新銀行今舉行「2024投資趨勢論壇」，台新投顧總經理呂仁傑表示，台美利差明年縮小，這將有利於資金流向台灣的高股息股票及ETF。台股明年高點在第四季，上看19000點，而低點估在第二季約16500-17000點。
投資人關心是否抱股過年？呂仁傑表示，明年元月行情的確可期，明年的2月1日FOMC的會議結論將是最大關鍵，屆時將討論降息。由於近來市場股市已積極反應明年聯準會可能7次共降息7碼的預期；但FOMC的預告只會降3次共3碼，因此市場預期已有短線過熱的疑慮。倘若FOMC決議要壓抑市場過熱資金，市場恐出現短線修正。台股2月5日封關，基於上述因素，投資人一定要先看明年2月1日的FOMC會議結論，再決定是否抱股過年。
呂仁傑表示，明年美國標普指數預估在5000點左右，但若4Q指數優於預期站上5200-5300點，則台股有機會再突破19000點。
至於日圓匯率的走勢，呂仁傑表示，這要看明年4月日本央行的決策，其中明年3月日本「春鬥」的結果，是否讓企業調薪幅度更大，倘若企業調薪幅度顯著增加再拉高通膨率，這時日本銀行就更有讓貨幣政策正常化的意願。
而在大陸股市方面，呂仁傑表示，仍要觀察房市及地方債，大陸政府將金融資產負債支持房市，信用風險向外擴散，第三季大陸出現外資118億美元資金匯出，這是25年來首見。大陸的政策必須穩定，才能吸引資金回流。
對於投資人的投資配比，呂仁傑建議，明年上半年股債配置宜5比5，看到十年期美債殖利率到4.2%就是合理買點，下半年股票配置可拉高。至於產業，其中包括AI、網通、手機等消費性電子股「春燕回來」，尤被看好；至於金融股，相對看好壽險型金控股明年受惠債券利得；此外，巴黎奧運估計將對製鞋業、紡織業類股的表現有助益。而油價明年估80-90美元，不致影響到通膨！
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