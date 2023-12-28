中菲在南海摩擦升級，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）通電話，針對南海局勢等議題交換意見，並就兩國元首5月會面的基礎上，討論2024年如何加強合作。布林肯重申美國根據「共同防禦條約」對菲律賓的承諾，即在南海對美菲任何一方的船隻、飛機發動攻擊，兩國將依約採取應對行動。

香港經濟日報報導，中國外交部此前表示，美國不是南海問題的當事方，無權介入中菲兩國之間的問題，美國對菲律賓的防衛承諾不得損害中方在南海的主權和海洋權。中國外長王毅日前和馬納羅通話時警告，若菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

南京大學南海問題學者成漢平指出，隨著台灣總統大選和農曆新年到來，2024年初將成為中菲關係重要時期，可衡量菲律賓未來在南海問題上的動向。如果菲律賓在這段時期不作出挑釁動作，基本上這將成為未來中菲關係的大趨勢。相反，若菲律賓在此時期「挑事」，未來南海爭端的發展就不樂觀。