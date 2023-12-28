受到市場對於聯準會（Fed）不久後降息的預期心理帶動，美元指數27日貶至5個月低點。日圓兌美元也走強，升至141日圓兌一美元。

追蹤美元兌6種主要貨幣的美元指數27日下跌0.48％至100.98，創7月27日以來最低。28日美元指數續跌0.12％至100.86。

今年以來美元指數年線下滑2.45％，終結此前兩年強勁升值走勢。

日圓兌美元27日走強0.35％至141.89日圓兌一美元，28日持續勁升0.48％，報141.16日圓。

日本央行（日銀）27日表示，打算在明年1月至3月該季減少例行操作的債券購買量。同日公布的日銀會議紀要顯示，部分委員認為有必要就退場進行更深入討論。

美元兌歐元27日下挫0.54％，報1.1102美元，貶至7月27日以來的5個月低點。

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