經濟部產業園區管理局28日表示，園管局12月份投資審查小組核准台灣三軸科技5家企業進駐，累計2023年，園管局所轄10個科技產業園區，透過產業群聚吸引關聯產業進駐，並結合外部資源引進優質廠商入區的投資金額已逾410億元，為了因應臺商回流、滿足5G、AIoT及半導體產業需求，園管局將持續擴充產業空間，推動屏東園區擴區、高雄軟體園區二期及楠梓第三園區開發計畫，以增加投資動能。
園管局說，今年12月份提報投資審查小組核准通過5家企業進駐，包括台灣三軸科技投資2.77億元，遷入臺中港科技產業園區營運；久舜營造公司進駐臺中軟體園區；艾倫安柏投資公司、京鑫企業公司、競榮實業公司等3家公司進駐高雄軟體園區，以上4件投資案投資金額逾1.1億元，預計在臺中及高雄地區創造105個工作機會。
台灣三軸公司設立於95年，將於臺中港園區自建廠房成立企業總部營運，該公司專業於雷射技術領域，主力研發、生產及銷售各類型的雷射設備，包括小功率雷射切割雕刻機、雷射打標雕刻機、雷射焊接及清洗設備以及大功率光纖金屬雷射切割機；公司持續進行技術創新和產品研發，結合獨特的設計美學，致力於提供更快速、更精準的雷射加工設備，滿足各產業客戶的高端需求。
申請進駐臺中及高雄軟體園區的廠商計4家，久舜公司從事室內及建築設計、規劃、顧問服務，導入BIM（建築資訊模型）創新設計技術、艾倫安柏公司提供企業空間、技術、資金、管理諮詢等服務、京鑫公司自行開發多國食品B2C電商交易平臺，整合金流與物流服務，另競榮公司從事室內設計電子商務平臺研發及維護等服務，上開廠商進駐預期能為軟體園區增加更多技術創新及研發動能。
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