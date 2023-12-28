負責協助產業拓銷的外貿協會今(28)日舉行2024年年度記者會，董事長黃志芳開場就秀出由生成式AI一手設計，由綠葉搭配「無限大」符號看板，除象徵數位與綠色兩大轉型主軸外，也揭櫫AI數位科技，明年將全面滲透到貿協所有拓銷服務上。
在全球終端市場需求疲軟、產業鏈庫存調整時間延長下，預估 2024 年全球經濟成長速度將較今年略緩，黃志芳點出明年重點，就是「協助台商分散全球市場布局」。此部分會聚焦歐美日綠色科技、智慧技術等趨勢產業合作，深耕新南向、中東、非洲等新興市場。
黃志芳在背板上秀出貿協「九宮格完勝策略」，直三格為「地緣政治」、「綠色永續」、「AI科技」，橫三格為「市場」「產業」「行銷推廣」，中間交叉出2024年，涵蓋全球供應鏈合作、企業減碳、區分不同市場特性、台灣經貿網AI化等，多項重點策略。
在AI科技助攻上，黃志芳說，現在是AI元年，2024年AI更會是一頭灰犀牛，AI產業化、產業AI化，全面的走入每一個企業、每一個機構。貿協必須做先鋒，從今年年初開始，會內就制定AI Policy全面導入，已經在開發自己的AI工具，要整合AI工具與數據分析能量，提供自動生成市場數據、AI 智能問答等服務，縮短企業蒐集國際市場資訊的時間。
「台灣經貿網」平台上，將打造「AI 全球買主模型」，精準定位企業適合的買主及市場，並推出全新的「AI生成式廣告平台」，升級「AI 經貿助理機器人」功能，搭配 AI 相關主題的數位行銷健檢服務。
展覽上，明年的國際台北電腦展，會串聯AI軟體的生態系，啟用全新的展區，呈現AI運算還有解決方案。
至於拓銷重點市場方面，黃志芳說，「台灣形象展」要發揮航母的威力，繼去年前進美國華府、今年日本東京首設形象展後，明年再開進歐洲設展。只是地點是去德國，還是法國，或其他國家，仍須仔細評估商機後敲定。
新南向部分，看準印度製造商機，貿協規劃於 2024年10月辦理「印度藍海旗艦團」，率領台灣智慧製造和智慧解決方案企業，遠赴新德里和孟買，與印度指標性企業建立商脈。另也將加強拓銷中東與非洲市場，首度於沙烏地阿拉伯與奈及利亞辦理台灣月。
搶攻電動車商機方面，貿協繼2023年率領電動車國家隊前進德國、日本有所斬獲，2024年將乘勝追擊，籌組「法義電動車商機訪問團」，透過深度交流，擴大與跨國汽車集團、跑車、機車及電動巴士大廠直接合作機會。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：