董事長黃志芳開場就秀出由生成式AI一手設計，由綠葉搭配「無限大」符號看板，除象徵數位與綠色兩大轉型主軸外，也揭櫫AI數位科技明年將全面滲透到貿協應用上。(王玉樹攝)

負責協助產業拓銷的外貿協會今(28)日舉行2024年年度記者會，董事長黃志芳開場就秀出由生成式AI一手設計，由綠葉搭配「無限大」符號看板，除象徵數位與綠色兩大轉型主軸外，也揭櫫AI數位科技，明年將全面滲透到貿協所有拓銷服務上。

在全球終端市場需求疲軟、產業鏈庫存調整時間延長下，預估 2024 年全球經濟成長速度將較今年略緩，黃志芳點出明年重點，就是「協助台商分散全球市場布局」。此部分會聚焦歐美日綠色科技、智慧技術等趨勢產業合作，深耕新南向、中東、非洲等新興市場。

黃志芳在背板上秀出貿協「九宮格完勝策略」，直三格為「地緣政治」、「綠色永續」、「AI科技」，橫三格為「市場」「產業」「行銷推廣」，中間交叉出2024年，涵蓋全球供應鏈合作、企業減碳、區分不同市場特性、台灣經貿網AI化等，多項重點策略。

在AI科技助攻上，黃志芳說，現在是AI元年，2024年AI更會是一頭灰犀牛，AI產業化、產業AI化，全面的走入每一個企業、每一個機構。貿協必須做先鋒，從今年年初開始，會內就制定AI Policy全面導入，已經在開發自己的AI工具，要整合AI工具與數據分析能量，提供自動生成市場數據、AI 智能問答等服務，縮短企業蒐集國際市場資訊的時間。

「台灣經貿網」平台上，將打造「AI 全球買主模型」，精準定位企業適合的買主及市場，並推出全新的「AI生成式廣告平台」，升級「AI 經貿助理機器人」功能，搭配 AI 相關主題的數位行銷健檢服務。

展覽上，明年的國際台北電腦展，會串聯AI軟體的生態系，啟用全新的展區，呈現AI運算還有解決方案。

至於拓銷重點市場方面，黃志芳說，「台灣形象展」要發揮航母的威力，繼去年前進美國華府、今年日本東京首設形象展後，明年再開進歐洲設展。只是地點是去德國，還是法國，或其他國家，仍須仔細評估商機後敲定。

新南向部分，看準印度製造商機，貿協規劃於 2024年10月辦理「印度藍海旗艦團」，率領台灣智慧製造和智慧解決方案企業，遠赴新德里和孟買，與印度指標性企業建立商脈。另也將加強拓銷中東與非洲市場，首度於沙烏地阿拉伯與奈及利亞辦理台灣月。

搶攻電動車商機方面，貿協繼2023年率領電動車國家隊前進德國、日本有所斬獲，2024年將乘勝追擊，籌組「法義電動車商機訪問團」，透過深度交流，擴大與跨國汽車集團、跑車、機車及電動巴士大廠直接合作機會。