金管會近日證實將改革實支實付醫療險，未來新制理賠總額將不得超出保戶實際醫療支出，消息一出引起搶購效應。保險業務員提醒，投保時應注意各公司限制，例如有的僅接受當投保的第2家，且規劃保險應考量經濟負擔，避免一時搶買日後卻無法負擔保費支出。

目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限，將不得超過保戶實際醫療費用支出。

消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險。

保險業務員接受中央社採訪提出3點提醒。首先，民眾應注意，雖然每人投保實支實付醫療險以3張為限，市面上還有接受副本理賠的壽險公司，有些已限縮為僅接受當民眾第2家投保實支實付醫療險的壽險公司，而不接受當第3家，且核保趨嚴。

其次，業務員直言，雖然出現金管會要改革實支實付醫療險的消息，但修法程序沒那麼快，估計不見得短期內能上路，但新聞出來已造成民眾恐慌，即使主管機關叮嚀不要用停售效應銷售保單，還是不少業務員趁機鼓吹民眾趕快買，民眾投保前應冷靜，讓保險回歸風險移轉、損失填補原則，而非急著投保，拿第2、3張保單賺錢。

根據業務員長期觀察，有的民眾生病會先不看醫生，待投保第2、3家實支實付醫療險後，再看病一起申請理賠；也有醫生願意配合客戶開高額自費或在收據不良灌水，讓客戶可請領理賠。業務員說，實務亂象導致實支實付醫療險損率攀高，其實民眾不應有透過保單賺錢心態，日後變成全民共業，一起承擔保費調漲苦果。

第3，民眾投保實支實付醫療險時，應衡量自身經濟收入。業務員提醒，醫療險保費會逐年增加，「你現在覺得很便宜，會不會10年後、20年後3張實支實付醫療險保費是你負擔不起的？」呼籲民眾投保前應思考所需保障額度及家庭經濟狀況再規劃保單，而不是心存賺第2、3家副本理賠心態而一窩蜂搶投保。