【時報編譯張朝欽綜合外電報導】一家賽普勒斯的經紀公司涉入了法國檢方的洗錢調查，檢方正在追查普里戈津(Yevgeny Prigozhin)有關的資金移轉。但是該經紀公司在周三否認了與瓦格納傭兵集團(Wagner)的首腦普里戈津有直接的關連。

該案同時也牽連到法國巴黎銀行，因為該行在2019年至2022年期間曾經與TCR國際有限公司有業務往來。

巴黎檢察官辦公室在周二證實，指在法國財政部反洗錢部門TRACFIN於今年5月發出警告之後，檢方辦公室已對TCR國際從事的可疑轉帳交易展開調查。而法國當局對TCR國際的起疑，始源於美國對普里戈津的調查。

TCR國際的律師表示，初步調查並不意指著該公司成為調查目標，而只是表明正在進行檢查。TCR國際表示，其業務受到嚴格的合規規則制約，並且譴責洗錢行為。

在另一封信件中，TCR國際告訴揭露該新聞的《世界報》(Le Monde)，指沒有發現任何證據，顯示瓦格納、普里戈津和相關人士，與公司過去和現在的客戶有所關連。

法國巴黎銀行在周二被詢問到，是否知曉該調查進展時，該行回答說，無法盡到回覆的責任，但指出，該行有一全球合規系統，並致力於履行監管的義務。

一位接近調查的消息人士說，檢方的調查尚未證實資金的移轉，是否與瓦格納或普里戈津之間存在任何關連。

自從普里戈津死後，瓦格納已經牢牢地掌握在克里姆林宮的控制。未經證實的新聞報導說，葉利扎羅夫(Anton Yelizarov)被任命為華格納的指揮官。