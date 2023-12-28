台灣少子化問題嚴重，教育部日前公告112學年大專新生註冊率，就算各校共寄存9000個名額，仍有高達19所學校新生註冊率未達6成，房市專家Sway在臉書發文指出，這19所學校的商圈通通會萎縮，房價跟店面也都會跟著凋零。
Sway表示，未來這19校的商圈通通會萎縮，房價跟店面都會凋零，然後變成合宜宅、社會宅或老人村，但因為半數都位在偏鄉，最後恐怕依舊無人願意居住而持續變成荒涼村落，一如第一個倒掉的永達技術學院，傾頹的天空之城。
Sway提到，高房價導致少子化，只好引進大量各國外勞，填補這些商圈空缺，雖然房價沒有崩落，卻造成工作機會排擠、各國文化不同的摩擦增加，高房價區充斥廉價勞工通勤，反而造成價值觀更大衝突。
根據教育部公告，有6所大學112學年註冊率未達6成，包括台東專科學校51.3％、中華大學54.59％、大葉大學47.87％、真理大學25.73％、長榮大學56.80％及玄奘大學48.60％；宗教學院有3所，分別為台北基督學院31.82％、中華福音神學研究學院44.83％及一貫道天皇學院23.08％。
有10所技專校院112學年註冊率未達6成，包括建國科大55.20％、高苑科大15.70％、中國科大56.50％、遠東科大47.55％、元培醫專50.44％、東南科大56.81％、修平科大57.89％、大漢技術學院51.66％、宏國德霖科大56.05％及慈惠醫專51.62％。
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