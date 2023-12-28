【時報記者莊丙農台北報導】聯嘉(6288)首創台灣科學園區業者自主性的跨企業論壇，舉辦《凝聚減碳力量、共築永續願景：2023科學園區跨業ESG研討大會》，推動園區企業交流學習，由同在竹南科學園區的科技大廠中光電、群創、京元電擔任講師，交流減碳轉型領域的經驗。

本次論壇參與廠商達20餘家，與會人數將近百人，包括竹南科學園區企業、竹科及新北市、桃園的科技業者，用行動落實ESG節能減碳。聯嘉總經理黃昉鈺透過連線與會，她指出，身為科學園區同業公會理事，聯嘉希望在推動園區創新、產業合作及國際競爭力等方面取得更多的突破。聯嘉拋磚引玉，首辦《2023科學園區跨業ESG推展研討會》，這是科學園區業者難得的資源共享平台，有責任讓這樣的美意創舉，繼續傳承下去。

這次會中透過分組討論，園區各企業分享執行減碳、碳中和、零碳目標的具體做法，並提出台灣綠電緊缺，園區企業希望能夠發揮合作，爭取團購的力量，改變現在廠商單打獨鬥的窘境。此份彙整竹南科學園區業者的重要報告，將會提供給園區主管機關，爭取更多創新資源。