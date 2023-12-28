金管會研擬改革實支實付醫療險，防堵靠保單賺錢亂象。通路盤點市面上有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，掀起搶買潮，不過保誠人壽今天緊急通知相關通路，為符合主管機關改革方向，今天下午將停止受理進件。
目前國內實支實付醫療險每人投保以3張為限，金管會26日證實研擬推動實支實付醫療險回歸損害填補精神，未來各家實支實付醫療險理賠上限將不得超過保戶實際醫療費用支出，避免出現理賠過度填補、靠保單賺錢的現象，新制上路時間還待討論，但確定不溯及既往舊保單。
消息一出，驚動民眾紛紛向業務員探詢市面上現存接受副本理賠的實支實付醫療險，「末班車」搶購效應正在發酵。
原先市面上還有7家壽險公司實支實付醫療險接受副本理賠，不過保誠人壽今天緊急通知通路，因商品條款並未約定理賠申請以收據正本為限，為符合主管機關對實支實付醫療險的改革方向，保誠人壽將於今天下午3時停止受理進件。據悉，線上投保於下午3時截止，紙本收件則至下午5時止。
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