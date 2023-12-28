櫃買中心27日舉行112年中介機構輔導上櫃、興櫃及創櫃頒獎典禮，兆豐證券憑藉深耕資本市場多年的績優表現，及長期推動優質企業上櫃的成效，榮獲「推薦輔導上櫃績效獎第二名」，為第三度獲頒推薦輔導上櫃及登錄興櫃績效獎，兆豐證券致力推動具發展潛力企業及新興產業公司進入櫃買市場，為投資人提供全方位金融商品與周全服務，成果獲得肯定。

兆豐證券陳佩君董事長表示，公司長期響應政府政策，如資本市場藍圖及新南向政策，都是公司推動的重點，在承銷業務推動上，也因應永續金融趨勢，持續發掘具有ESG概念的利基公司，例如今年上櫃掛牌的宏碩系統（6895）為國內唯一具備高功率真空微波管製造能力，且為半導體及軍工設備不可或缺之零部件製造廠商；衛司特（6894）則為含銅廢液電解的唯一專家，係半導體廠及PCB廠實踐ESG的秘密武器。

今年兆豐證券除輔導宏碩系統、衛司特掛牌，另有自有品牌地板通路商寶陞（2948）上櫃掛牌，並主辦輔導推薦傑霖科技（8102）、博盛半導體（7712）及力領科技（6996）等潛力新秀客戶登錄興櫃。

兆豐證券吳明宗總經理表示，兆豐證券的專業承銷服務獲得企業法人客戶的肯定與信賴，對於接觸案件篩選的眼光亦獲得市場投資人的認可與讚許，許多案件於興櫃或上櫃階段的股價皆有亮眼表現，持續維持市場前五大承銷商地位。此外，針對客戶的籌資及財務顧問需求，兆豐證券亦能提供專業服務及意見。

兆豐證券持續秉持「金融挺產業、共創雙贏」的精神，不僅積極推動優質企業進入資本市場，同時也視企業個別需求，提供籌資、財務顧問及策略合作等不同服務，完整滿足客戶需求，於競爭激烈的資本市場業界持續繳出亮眼表現。