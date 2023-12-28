高雄地政局28日下午表示，經過衡量各項影響因素、市場發展之後，高雄市113年公告土地現值平均調幅2.49％，相對其他五都調幅較小；公告地價平均調幅3.50％，為六都中調幅最小，其中，113年高雄最高地價區段由大遠百連續第11年蟬聯地王，公告土地現值維持每平方公尺58萬元，地后則由漢神巨蛋圈蟬連，公告土地現值每平方公尺47萬元。
高雄地政局長陳冠福28日表示，113年公告土地現值調整暨重新規定地價作業，係由各地政事務所地價人員實際訪查、蒐集交易案例，結合實價登錄資訊估計而成，調整結果將於113年1月1日公告。
依據平均地權條例規定，公告土地現值須於每年1月1日公告，公告地價每2年辦理一次。
地政局說，高雄市113年公告土地現值調整暨重新規定地價作業，經地價及標準地價評議委員會衡量各項影響因素、市場發展及民眾地價稅負擔能力後，今年12月19日評議通過。高雄市113年公告土地現值平均調幅2.49％，相對其他五都調幅較小；公告地價平均調幅3.50％，為六都中調幅最小，對多數民眾地價稅負擔影響輕微。
該局表示，公告土地現值調整，主要是反映高雄市環狀輕軌、鐵路地下化與捷運岡山路竹延伸線等交通建設效益、土地開發成果及市場成交行情。另公告地價調整，主要是參考當年公告土地現值、前次公告地價、社會經濟狀況及民眾地價稅負擔能力等因素，全面檢討各地價區段間價格均衡性。
地政局指出，113年本市最高地價區段，由苓雅區大遠百百貨公司，連續第11年蟬聯地王，公告土地現值維持每平方公尺58萬元；次高地價區段則為裕誠路與明華一路間之的博愛二路路線價區段（漢神巨蛋商圈），公告土地現值每平方公尺47萬元。最低地價區段為桃源區國有林班地，公告土地現值維持為每平方公尺41元。
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