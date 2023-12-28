市場對於美國明年降息的預期，帶動美元貶值，公債殖利率下滑，推升金價勁揚，衝上3周高點，黃金期價攻向2,100美元大關。

美國Comex黃金2月期貨價格27日增長1.1％，收在每盎司2,093.10美元。該期價28日亞洲盤再漲2.4美元或0.11％，報每盎司2,095.7美元，與2,100大關僅一步之遙。

黃金現貨價上漲0.5％至每盎司2,077.01美元，創12月4日以來的3周最高，這使2023年累計漲幅有望達到近14％。

美元指數觸及5個月低點，今年可能創2020年首見年線下跌。美元貶值有助於吸引海外買家投入金市。

路透報導，倫敦金銀市場協會（LBMA）表示，27日倫敦金價基準衝上每盎司2,069.40美元的歷史新高，刷新2020年8月所創的紀錄。

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