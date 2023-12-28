市場對於美國明年降息的預期，帶動美元貶值，公債殖利率下滑，推升金價勁揚，衝上3周高點，黃金期價攻向2,100美元大關。
美國Comex黃金2月期貨價格27日增長1.1％，收在每盎司2,093.10美元。該期價28日亞洲盤再漲2.4美元或0.11％，報每盎司2,095.7美元，與2,100大關僅一步之遙。
黃金現貨價上漲0.5％至每盎司2,077.01美元，創12月4日以來的3周最高，這使2023年累計漲幅有望達到近14％。
美元指數觸及5個月低點，今年可能創2020年首見年線下跌。美元貶值有助於吸引海外買家投入金市。
路透報導，倫敦金銀市場協會（LBMA）表示，27日倫敦金價基準衝上每盎司2,069.40美元的歷史新高，刷新2020年8月所創的紀錄。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：