觀光署把握元旦、寒假及春節期間衝刺國旅，即日起推出「觀光亮點壯遊記」活動，只要在2024年3月8日前拍下與景點的合照，上傳至指定LINE官方帳號，就有機會獲得旅遊金5萬元、知名飯店總統套房、燈塔旅宿、高鐵假期、台灣好行套票等，總值超過50萬元的百項豐富好禮。觀光署指出，不限制抽獎次數，只要走訪遊玩越多觀光亮點，抽獎機會就越多。

觀光署表示，第一屆觀光亮點獎經過民眾投票與專家學者嚴選，24處觀光亮點以新穎設施、創新體驗及貼心服務，從123處參賽景點或活動中脫穎而出。為鼓勵民眾前往全台最具魅力觀光的亮點搶鮮遊，不僅祭出5萬元旅遊金，更端出交通部各單位與高鐵公司獨家贊助之體驗旅遊產品。

獎品包含價值超過3萬元的澎湖福朋喜來登酒店、梨山賓館及春院子民宿總統套房，價值萬元以上的高雄圓山大飯店湖景套房、澎澄飯店璀璨行館、礁溪老爺酒店雙人住宿券，還能搶先體驗高美燈塔旅宿套房，登塔一覽高美濕地美景，更有2萬元高鐵假期兌換券再加2,000元抵用券、迪士尼列車環島乘車券、和平島地質公園-島晝會雙人套票、氣象雷達站秘境參訪等上百項，總價值超過50萬元的空前大禮。

觀光署說明，本次「觀光亮點壯遊記」活動自即日起至2024年3月8日止，遊客前往全台24處觀光亮點與現場手拿牌合影，上傳照片到「交通部觀光署觀光亮點」LINE官方帳號就能參加抽獎。

若完成10處亮點壯遊，可參加「神人級」抽獎有機會獲得旅遊金5萬元，完成5處、3處壯遊體驗者則分別可參加「達人級」與「鐵粉級」抽獎，有機會獲得總統套房、高鐵假期及台灣好行套票等好禮。上傳越多景點合照，抽獎次數愈多。

民眾出遊前，若想先瞭解24處觀光亮點特色內容，可於12月29日到12月31日每日上午10時至下午6時於「松山文創園區-創意空間」參觀「我的2024台灣旅遊清單」微策展。觀光署也再加碼，只要到場觀展，就可抽住宿券、自助餐券及兌換限量紀念杯套等獨家好禮。