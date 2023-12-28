【時報-台北電】祥翊(6676)112年12月28日公告，公司開發之學名藥產品Aminocaproic Acid Solution，獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)，日後將透過公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。

該學名藥適應症為凝血，IQVIA資料庫數據顯示，該藥品近1年全美銷售金額為1247萬美元。(編輯：廖小蕎)

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