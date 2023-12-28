【時報記者莊丙農台北報導】玖鼎電力(4588)今年11月8日通過證交所有價證券上市審議，預期2024年第1季掛牌上市。由於台電智慧電表穩定成長，加上充電樁產品、電源管理系統等訂單，對於明年營收、獲利看法樂觀，力拚延續今年表現，再創新高。
玖鼎電力由工研院能源與資源研究所移轉核心團隊與專利而成立，核心產品包含：智慧電網、電力監控設備、及電能管理系統三大領域。其中智慧電表為全球建置智慧電網的優先項目，電力監控設備與電能管理系統為電力用戶推動ESG、節能減碳、碳盤查的重要工具，主要股東包括士電、旺玖、亞力及創新公司等。
台電自2018年開始全面建置智慧電表，預計於2035年完成全面建置，因應台電智慧電表需求的增加，及海外智慧電表推廣的需要，玖鼎電力投資台幣8.6億元，籌建新竹香山新廠，將建置四條生產線（台電智慧電表兩條、國外智慧電表一條，電力監控設備與電能管理電表一條），預計2024年開始啟用，2025年智慧電表產能將由現行每月4萬具倍增至每月8萬具。
在國外智慧電表市場方面，玖鼎電力積極與國內通訊業者合作，協力進軍國際智慧電表市場。目前正針對目標合作市場，積極進行規範釐清、客製化開發與認證，並配合新廠的產能擴充，進行對目標國的市場導入。
在智慧電表系統衍生的用戶加值服務方面，玖鼎電力參考美、日相關發展的趨勢，正開發非侵入家電負載監測(NIALM)傳感器，擷取電力特徵，結合後台人工智慧，識別家電運轉狀態，掌握用戶行為與用電狀況，以協助電業或系統整合商，提供居家照護長者作息、用電揭露、自主節電等服務，以形成新型態的電業用戶加值服務。
電力監控設備及衍生產品方面，玖鼎電力除持續擴大產品線，開發符合新型配電自動化的高階電力監控儀表外，也完成電動汽車充電樁用電力量測與漏電偵測模組，以協助汽車充電業者開發其符合各國法規的產品，未來也將與充電業者密切合作，進一步衍生系列新產品。
該公司前第3季營收8.3億元，每股盈餘3.17元，均已超越去年全年營收7.16億元、EPS的2.73元。累計前11月營收達9.97億元，年增53.53％。台電自2018年起展開新型智慧電表佈建，行政院核定預計2024年完成300萬戶佈建，台電2035年完成所有電表的更換，估計每年換裝數量在150萬至200萬具之間。從2022年3月25日至2022年11月16日，玖鼎電力取得台電新型智慧電表共91萬具約22.5億元等5項標案，80萬具電表，總計約19.99億元，將於今年到2025年第1季執行完畢（今年前3季執行7億元），加上充電樁產品、電源管理系統等，明年業績看法審慎樂觀，營收、獲利再創新高。
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