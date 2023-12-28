【時報-台北電】28日小米汽車技術發表會登場。小米集團創辦人、董事長、CEO雷軍表示，在自動駕駛方面，小米透過研發道路大模型技術，實現無高精地圖方案，比老駕駛還厲害。小米智慧駕駛水準2024年要進入業界第一梯隊。
雷軍介紹，小米的大模型可以即時應對道路變化，準確產生行駛引導線。小米的超解析度佔用網路技術等，可以精確判斷異形障礙物，如臨時紅綠燈，雨雪天還可以自動降噪。
此外，停車場景更精準，城區場景更寬，高速路上前方識別範圍達到250米。感知範圍，可以動態調節。（編輯：張嘉倚）
【時報-台北電】28日小米汽車技術發表會登場。小米集團創辦人、董事長、CEO雷軍表示，在自動駕駛方面，小米透過研發道路大模型技術，實現無高精地圖方案，比老駕駛還厲害。小米智慧駕駛水準2024年要進入業界第一梯隊。
雷軍介紹，小米的大模型可以即時應對道路變化，準確產生行駛引導線。小米的超解析度佔用網路技術等，可以精確判斷異形障礙物，如臨時紅綠燈，雨雪天還可以自動降噪。
此外，停車場景更精準，城區場景更寬，高速路上前方識別範圍達到250米。感知範圍，可以動態調節。（編輯：張嘉倚）
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