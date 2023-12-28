【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)看準韓式料理市場成長快速，宣布推出韓式燒肉新品牌「金咕」，首店落腳西門町，以600～650元平均客單價鎖定年輕客群，首店月營收目標500～550萬元，預計明年新展1～2家店，目標5年內展至11～12家。

王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，2023年前10月逾79萬名國人前往韓國旅遊，位居國人出國目的地第三名。且據市調發現，2022年台灣燒肉市場消費規模逾100億元，其中日式燒肉約占73％，韓式燒肉占27％。

隨著韓劇流行，韓式料理在台灣市場規模逐年成長、愈受台灣消費者歡迎，且韓式燒肉迄今仍缺少連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間。對此，王品推出首家韓式燒肉品牌「金咕」，主打國產豬五花三吃及全程代烤服務，讓消費者輕鬆吃烤肉。

王品表示，「金咕」發音類似韓文「朋友」，希望民眾來店如同與朋友相處般自在，留下滿滿歡樂聚餐的回憶。首店進駐台北西門町鬧區，位在知名滷味「老天祿」旁的2、3樓，客席區約50坪、設有95個座位，將於明（29）日正式開幕。

而「金咕」是王品集團第4個燒肉品牌，也是位於西門商圈的第5家門市，步行5分鐘距離內還有燒肉吃到飽的「肉次方」、韓式料理「初瓦」、和牛麻辣鍋「嚮辣」及台式潮鍋「尬鍋」等4家門市，以多元業態品牌滿足年輕客群求新求變的味蕾。

吳憲政表示，「金咕」平均客單價約600～650元，鎖定有20～25歲年輕族群的高人流商圈展店，門市坪數設定60～80坪。首店月營收目標500～550萬元，若營運穩定成長，預計明年新展1～2家，先聚焦大台北及台中以北地區，目標5年內達11～12家。