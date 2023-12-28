【時報-台北電】雖著美元走弱，人民幣轉強。周四(28日)下午，在岸人民幣兌美元一度升穿7.1關口，來到7.0983，一天之內漲逾400點。

新浪財經顯示，截至發稿，在岸人民幣兌美元報7.1052，離岸人民幣兌美元報7.1094。(編輯：廖小蕎)

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