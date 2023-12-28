羅馬尼亞政府今天表示，羅馬尼亞和保加利亞已與奧地利達成協定，將於明年3月加入申根區（Schengen area），成員可經海空兩種途徑自由流動。

法新社報導，羅馬尼亞總理喬拉庫（Marcel Ciolacu）在臉書上寫道：「歷經13年，羅馬尼亞終於要加入申根！我們就此達成政治協定。」

羅馬尼亞內政部在聲明中表示，3國已達成「政治協定」，「從2024年3月起」，將申根區域延伸至羅馬尼亞和保加利亞的「空中和海上邊界」，至於陸地邊界的開放問題，延至明年討論。

奧地利一年前否決羅馬尼亞和保加利亞的加入，並在12月初提出所謂「空中申根」的想法。

奧地利表示，如果歐洲聯盟（EU）加強外部邊界管制，奧地利準備放寬保加利亞和羅馬尼亞的空中交通規範。

羅馬尼亞和保加利亞自2007年起成為歐盟成員，但2022年底被拒絕加入申根區，在這個區域內，4億多人可以在沒有內部邊境管制的情況下自由旅行。

羅馬尼亞和保加利亞的申請是遭奧地利否決，因奧地利多年來一直抱怨，由於申根外部邊界保護不力，不得不忍受大量的非法移民。

申根公約於1985年簽訂，締約國包括27個歐盟成員國中的23個，以及其鄰國瑞士、挪威、冰島和列支敦士登。