美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）上個月在巴西里約熱內盧開唱，卻發生歌迷昏倒猝死事件。巴西媒體今天報導，驗屍報告顯示，這名女歌迷是因熱衰竭喪命。

泰勒絲11月17日在巴西舉行「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）時，23歲女歌迷貝內維德斯（Ana Benevides）疑因耐不住高溫昏倒身亡，當時濱海城市里約熱內盧（Rio de Janeiro）氣溫一度高達攝氏59度。

巴西媒體報導，驗屍報告顯示，貝內維德斯「因暴露於高溫環境下熱衰竭而亡」；當時有6萬名歌迷到場欣賞泰勒絲的演唱會。

報告也指出，「心因性休克」和肺部出血導致這名年輕女子「猝死」。

巴西媒體公布里約熱內盧州警單位的調查報告，法新社與該單位取得聯繫，但他們不願置評或證實有關報導。

演唱會主辦單位飽受批評，歌迷表示，天氣如此炎熱，卻禁止他們攜帶水瓶入場。

路透社報導，演唱會主辦單位承認，他們本可採取更多措施，來協助粉絲因應里約熱內盧的酷熱天氣，包括更改演唱會開場時間，並允許歌迷攜帶飲用水入場。

里約熱內盧警方上個月對主辦單位展開調查。

泰勒絲在聽聞這起事件後表示，對歌迷不幸身亡感到「震驚」，並將原訂次日晚間舉行的第2場演唱會延期。

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