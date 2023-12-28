澳洲今天證實有兩名公民在以色列空襲黎巴嫩南部時喪生，並表示會研究黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）的說法，釐清其中一名罹難的澳洲公民是否確實與真主黨有關連。

路透社報導，澳洲代理外交部長德雷富斯（Mark Dreyfus）在媒體簡報會中說：「我們將持續對這個人進行調查，真主黨聲稱與他有關連。真主黨聲稱這名澳洲人是他們的武裝分子，我們還在調查中。」

德雷富斯說，獲伊朗支持的真主黨被澳洲列在「恐怖組織」名單，任何澳洲人向真主黨提供金援或加入組織作戰皆屬犯罪。

黎巴嫩安全部門和當地消息人士昨天告訴路透社，一名黎巴嫩裔澳洲籍男子與他的妻子及兄弟在以色列攻擊事件中喪命，他的兄弟是真主黨成員。

根據法新社消息，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導列出上述3人的姓名，還說另有1名家人受傷。

這場空襲發生於26日晚間，擊中班特吉貝爾鎮（Bint Jbeil）一處住家，真主黨在鎮上廣受支持。近來以色列和真主黨邊境地區敵對行動加劇。

德雷富斯表示，澳洲政府已就攻擊事件與以色列接觸，但拒絕透露雙方討論內容。

他敦促在黎巴嫩的澳洲人離境，同時仍有商業航班可選擇。

真主黨是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）盟友，自以色列和哈瑪斯今年10月在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，真主黨幾乎每天都在黎巴嫩南部邊境與以色列交火。