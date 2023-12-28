【時報記者葉時安台北報導】2024台北新車暨新能源車特展，裕日車(2227)NISSAN以「智馭隨行 動見未來」為題，透過NIM(NISSAN INTELLIGENT MOBILITY)智行科技核心技術，多元動力超展開，展出純電能、e-POWER、輕油電及燃油全系列車款，NISSAN ARIYA新世代電動休旅首度亮相，周五啟動預接單，並於明年下半年開始交車，明年配額估220台。

NISSAN新能源車型全數到位，車展展出銷售車款包含不用充電的電動車X-TRAIL e-POWER、跨界新能源休旅KICKS e-POWER、極智之座X-TRAIL輕油電、王者之風ALL NEW SENTRA、跨界休旅銷售冠軍KICKS、心強者ALTIMA、原生不受限JUKE及全球首款量產電動車LEAF。

X-TRAIL e-POWER已於今年上市，接單持續暢旺，目前接單已超過2500張，今年預計可交1100台，較先前預計的600台成長，在手訂單達千張未交，預估在明年上半年完成交車。NISSAN X-TRAIL e-POWER「不用充電的電動車」，可避免里程焦慮，裕日車也表示，整體電動車交車仍待缺料緩解以達供應情況更順暢。

2024年台北車展NISSAN ARIYA新世代電動休旅首度亮相，ARIYA代表NISSAN純電能源先驅者，電池上，承襲第一代LEAF從2010年上市至今累計210億公里且電池未有重大安全事故，ARIYA在電池安全上借鏡LEAF經驗以做到最高等級的防護。ARIYA搭載最新NIM智行科技，配備ProPILOT智行安全系統，提供更人性化的智駕輔助配備，時刻偵測環境動態，即時傳送安全情報，包含ICC智慧型全速域定速控制系統、TJP交通壅堵輔助系統及LKA車道維持系統等科技，並搭載NISSAN獨家AI智能駕駛輔助系統，體驗超值Level 2的安全等級，帶給車主安心舒適的駕馭體驗。