購買股票領股利，已經是許多人理財增加被動收入的選項，對微軟前總裁Steve Ballmer來說，2024年的股利將高達10億美元（約新台幣305億）規模相當驚人。
綜合外媒報導，由於微軟董事會決議，提高每季的股利至每股75美分，累積一年每股將領到3美元的股利，而Steve Ballmer擁有3.332億股，約4%，換算下來，股利收入將達到10億美元。不過Steve Ballmer仍需要繳交約20%的稅收，約2億美元給美國政府。
Steve Ballmer在求學階段就認識微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）於1980年加入微軟成為第24位員工，2000年接替比爾蓋茲成為第二任執行長，並於2014年交棒給現任執行長Satya Nadella。Steve Ballmer在同年收購NBA洛杉磯快艇隊成為球隊老闆，他也名列今年富比士全球富豪榜第10名，推估身家超過800億美元。
除了Steve Ballmer獲得豐厚股利收入，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏投資集團，預計能獲得60億美元（約新台幣1830億）的股利收入，同樣相當驚人。
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