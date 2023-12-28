【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】今年對中國大陸經濟來說是嚴峻的一年，受到美國為首的國家打壓，以及脫鉤的政治影響，全球知名品牌像是德國的愛迪達、美國的蘋果甚至韓國的三星等，都在尋找能替代大陸地位的合適國家。

不過，美國速食業者卻有不同的看法，就算中國大陸的人口總數已被印度超車，但全部加總起來至少也有14億。同時，大陸民眾消費能力愈來愈強，且對外國食物有很大的包容性。

肯德基在11月時，在中國大陸開了具有象徵性意義的第1萬家店面，目標最晚在2026年之前，把餐廳數目滲透到大陸半數人口中。麥當勞打算未來4年要在中國大陸開3,500家新店。星巴克在大陸東部砸了2.2億美元，用來生產與行銷咖啡，是美國以外最大的投資項目。

美聯社表示，被美國速食業者相中，肯定不是習近平11月參加舊金山APEC大會時，向諸多美企執行長積極招商時的重點。對中國大陸長期國家發展來說，有再多的外國快餐店來展店，也比不上受限制的晶片以及它高科技產業。

美國供應鏈與物流管理公司Flexport指出，當外界看到麥當勞、星巴克以及不同速食品牌的連鎖業者，一窩蜂都想要去中國大陸插旗時，請看看這些行業屬於什麼產業，這些業者生產的不是高科技漢堡。

雖然部分美國企業正在增加投資中國大陸，但今年大陸的外資總體投資金額卻開始走下坡。7至9月這一季，中國大陸的FDI（外人直接投資）降至118億美元，是從1998年北京政府開始公布此數據以來，首次出現季度赤字。

雖然有專家學者認為，大陸的FDI由順差轉為逆差，不一定是外資撤資所造成，有可能是其它因素的關係。但不少跨國企業的確已把自己的事業，移往東南亞或印度等地，原因是中國大陸與西方各國的政治關係緊張，特別是美國。

USCBC（美中貿易全國委員會）曾在9月表示，43%成員認為，過去1年中國大陸的經商環境惡化，83%則感到憂心。與3年前相比，這些美企對中國大陸的樂觀程度變少。另外，21%指出在中國大陸投資的金額減少，只有10%投入更多金錢。除了美企，歐洲與日本公司也有類似結果。

美聯社承認中國市場確實很大，但指出目前成長狀況不佳。拿6月的數據來說，中國大陸年輕人失業率已飆升到20%以上。自夏天以來，當地房價不斷下跌，陸股也向下修正近15%。

總部位於芝加哥的麥當勞11月宣布，現在是自己組織塑身最佳時機，因應未來有很大的機會，抓住大陸不斷成長的需求。麥當勞也以行動來證明，已把在中國大陸、澳門以及香港的授權開店股權，從之前20%大增至48%。

美聯社指出，在既競爭又合作的中美複雜關係中，漢堡與拿鐵不會像高科技產業那樣有衝突。不過，在2023年即將結束之際，兩國關係似乎穩定在某個平衡點。

2024年共和黨最可能被提名的總統候選人，也就是川普，以及現任總統拜登，兩位都擔心在許多高科技產品中，所使用的重要材料供應者，還是得仰賴中國大陸。故美國希望能儘量減少對大陸的依賴，鼓勵美國企業從中國大陸轉移到其它國家，友岸外包（friend-shoring）就是這個意思。

美國調研單位Reshoring Institute認為，以麥當勞與其它速食業者來說，想要在中國大陸擴大營業或縮小規模時，美企的決定相對容易。因為，開店許可並不像投資汽車或科技產業一樣，要全方位考量。

另外，中國大陸對速食品牌死忠程度較高，也是這些美企願意到大陸去投資的原因之一。像是麥當勞推行的全球客戶忠誠度計畫，1.5億定期去吃麥當勞的，近半數約7,000萬是大陸民眾。

肯德基統計，過去5年來中國大陸新門市的平均成長率超過22%。8月時，美國知名的速食連鎖業者Popeyes重新在大陸展店，並在上海開了1家旗艦餐廳，計劃未來10年內，還要在中國大陸開設1,700家分店。