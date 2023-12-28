【時報-台北電】三大股指今日全線反彈，創業板權重股的寧德時代、陽光電源、億緯鋰能等紛紛走高，推動創指大漲近4%。
大陸單體規模最大的漂浮式光伏電站實現全容量並網發電，光伏、鋰電等新能源賽道股全線爆發，宇邦新材、快可電子、金剛光伏漲停，隆基綠能、清源股份、賽伍技術、海源複材、愛旭股份、金辰股份多達20檔以上個股集體封板。
大消費板塊回暖，捨得酒業漲停，中國中免大漲超8%。大金融板塊走強，華鑫股份、恒銀科技漲停。
盤面氣氛轉暖，個股普漲，逾4400股處於上漲狀態，兩市成交明顯放量，今日成交額達8844億元。收盤，滬指報2954.70點，漲1.38%，成交額為3924億元；深成指報9441.05點，漲2.71%，成交額為4920億元；創指報1879.50點，漲3.85%，成交額為2005億元。（編輯：張嘉倚）
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