【時報-台北電】周四(28日)北向資金擴大挹注百億元(人民幣，下同)，滬深股通同步買超。

證券時報網統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交金額1206.2億元，佔A股總成交額13.64%。

單日滬股通淨買入60.88億元，深股通淨買入74.7億元，北向資金合計淨買入135.58億元。

周三北向資金重啟，當天淨買入57.32億元。(編輯：廖小蕎)

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