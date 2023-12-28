【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知名理財系列《富爸爸．窮爸爸》（Rich Dad Poor Dad）作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）在YouTube上發布一段題為「羅伯特·清崎揭露讓你貧窮的制度＆美國垮台」的影片，其中談到金融教育和做好準備的重要性，並對當前美國金融體系與社會結構表達擔憂。

清崎預期美國金融系統將崩潰，「我們現在正處於一個帝國的結束。所有的帝國總會隕落」。他提到了幾個例子，包括羅馬帝國和希臘帝國，以及最早使用紙幣的是中華文明，並做出結論，稱今天所目睹的一切就像是「美國王朝的終結」，而這段時期將充滿危險。

清崎強調了具備財金知識和做好準備的必要性，並敦促觀眾思考他所提出的觀點。他對美國的貧富差距及其潛在影響表示擔憂，並強調如果不解決這些問題，就會目睹一個帝國的終結。清崎沒有預測「末日」到來，但強調在不確定時期應具備財務知識與靈活性的重要性。

在談到全球問題時，清崎提到了地緣政治緊張局勢和全球經濟版圖的挪移，包括中國的崛起，以及美國失去經濟強權地位的後果。

清崎似乎對美國的經濟前景一直抱持悲觀的看法，7月時也曾在社群平台上發文警告應為股市暴跌和美國經濟崩壞做準備。清崎提出的前景相當嚴峻，這與當前樂觀的市場與經濟情勢形成鮮明對比。美股標普500指數今年可望以上漲24%封關，而在AI熱潮帶動下，那斯達克指數今年來更已大漲44%，料將創下自2003年（漲50%）以來最大年線漲幅。此外，種種經濟數據顯示美國可望實現軟著陸的可能性升高。