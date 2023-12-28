【時報-台北電】2023封關前倒數一日，台股盤初衝上17928點，進逼萬八大關，隨後壓低翻黑，低點來到17841點，終場擺尾站回17900點。今日外資(不含外資自營商)買超193.257億元，投信賣超10.8969億元，自營商賣超64.3302億元，三大法人買超118.02億元。
即將迎來封關日，外資今日再補貨193億元，本周已連3日累計買超741億元。
今年12月台股如火如荼，外資不但沒有因假期買超縮手，反而積極卡位布局，統計12月以來買超台股1679億元，今年來已買超2631億元。
本土法人部分，投信在月中結帳後，開始布局明年第一季，統計12月買超193億元；自營商則持續卸貨，從11月底開始連21賣達832億元。惟多頭列車持續行駛，分析師預期調節過頭的自營商會在2024年元月將被迫回補部位。
台股今日收漲18點、報17910點、成交量縮至2846億元。權值股熄火，台積電(2330)小漲0.16%、報593元；聯電(2303)衝高54.8元後翻黑近2%、報52.5元，聯發科(2454)小跌1.4%，報1025元。
重電股再發起攻勢，今年飆股王華城(1619)攜手士電(1503)亮燈漲停，樂事綠能(1529)漲6.7%，亞力(1514)、中興電(1513)等跟進上漲。
2023年僅剩1個交易日，法人認為，台股封關將在萬八開派對。分析師另指出，接下來有旺年會行情、1月9日起的CES消費電子展開跑，CES概念題材、超級法說會、紅包行情相繼啟動，看好2024年第一季指數挑戰歷史新高18,619點。另也有選舉、AI雙題材聯手發威，到大選前還剩10個交易日，重電、軍工等政策概念股備戰選舉行情。(編輯：邱致馨)
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