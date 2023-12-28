宏碁今天再爆20萬張大量股價壓回，但股價從低檔34.85元起漲以來漲幅已經超過5成。投資達人「偉哥財經週刊」回首過往不勝唏噓，直言自己曾經買過14-15元的宏碁，賺了70%後全數出清，如果放到今天，投資報酬率會從70%增加至290%，讓他感嘆投資人要做的真的不多，就是耐心持有和好公司一起成長，雖然現在已經沒有acer，但會緊抱裕融、聯華和聯華食，安心跨年！

對於宏碁漲勢不停，偉哥在臉書分享，2018年他曾跟A大一起持有過宏碁，那時候是看電視買這支台灣電腦品牌，價格落在14-15元之間，持有短短幾個月，在第3季財報開出毛利率上升不少之後，股價飆到快30元，他全數在26-27元清光，如果放到今天，這5年會領到6.83元的現金+價差34元，投資報酬率則會從70%來到290%，再次驗證放著安穩領息的好處。

偉哥說，近期AI PC題材夯，宏碁董事長陳俊聖說，AI PC在12月正式發表、出貨，訂單能見度已經看到明年第一季，此外，宏碁的核心事業將緊抓AI PC生成式 AI的機會。陳俊聖希望明年AI PC成長愈多愈好，除了電競與消費性的AI PC，同時也會持續布局商用AI PC，待硬體建立好自己的路線及軟體發展成熟後，就會陸續投入。

全球前五大電腦品牌公司，抓到AI PC 題材就向前衝，投資人要做的就是耐心持有，和好公司一起成長，偉哥說，雖然他已經沒有acer，但會抱緊裕融、聯華、聯華食這些好公司，安心跨年。

偉哥的說法引發不少網友心有戚戚焉，有網友留言「我也買過9、10元的聯電，它長期在10-16元遊走了幾年…固定10左右買，15、16賣…如果當時最後一次我不賣，放到現在多好啊！中間還曾經到80元」，還有人透露股市大戶致富秘訣：「我家老闆還有48元的台GG抱到現在…歐巴學到，股市中大賺的seafood，通常手機都沒有證券交易的App…」，讓偉哥笑回「找到關鍵了，等等移除交易App」。

免責聲明：本文獲得「偉哥財經週刊」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。