宏碁今天再爆20萬張大量股價壓回，但股價從低檔34.85元起漲以來漲幅已經超過5成。投資達人「偉哥財經週刊」回首過往不勝唏噓，直言自己曾經買過14-15元的宏碁，賺了70%後全數出清，如果放到今天，投資報酬率會從70%增加至290%，讓他感嘆投資人要做的真的不多，就是耐心持有和好公司一起成長，雖然現在已經沒有acer，但會緊抱裕融、聯華和聯華食，安心跨年！
對於宏碁漲勢不停，偉哥在臉書分享，2018年他曾跟A大一起持有過宏碁，那時候是看電視買這支台灣電腦品牌，價格落在14-15元之間，持有短短幾個月，在第3季財報開出毛利率上升不少之後，股價飆到快30元，他全數在26-27元清光，如果放到今天，這5年會領到6.83元的現金+價差34元，投資報酬率則會從70%來到290%，再次驗證放著安穩領息的好處。
偉哥說，近期AI PC題材夯，宏碁董事長陳俊聖說，AI PC在12月正式發表、出貨，訂單能見度已經看到明年第一季，此外，宏碁的核心事業將緊抓AI PC生成式 AI的機會。陳俊聖希望明年AI PC成長愈多愈好，除了電競與消費性的AI PC，同時也會持續布局商用AI PC，待硬體建立好自己的路線及軟體發展成熟後，就會陸續投入。
全球前五大電腦品牌公司，抓到AI PC 題材就向前衝，投資人要做的就是耐心持有，和好公司一起成長，偉哥說，雖然他已經沒有acer，但會抱緊裕融、聯華、聯華食這些好公司，安心跨年。
偉哥的說法引發不少網友心有戚戚焉，有網友留言「我也買過9、10元的聯電，它長期在10-16元遊走了幾年…固定10左右買，15、16賣…如果當時最後一次我不賣，放到現在多好啊！中間還曾經到80元」，還有人透露股市大戶致富秘訣：「我家老闆還有48元的台GG抱到現在…歐巴學到，股市中大賺的seafood，通常手機都沒有證券交易的App…」，讓偉哥笑回「找到關鍵了，等等移除交易App」。
免責聲明：本文獲得「偉哥財經週刊」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：