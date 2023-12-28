【時報編譯張朝欽綜合外電報導】聖誕節過後，歐元繼續在外匯市場攀升。歐元匯率在周三攀升至今年七月底以來最高水準。美元的疲軟可能會持續下去。

由於預期美國利率將很快地下降，歐元在周三升到近4個半月以來最高水準，周三匯率曾升至1.1054美元。周四亞洲交易時段再接再厲，匯率站上1.11水準。今年以來，歐元的波動幅度高達3%。而在15個月之前，歐元一度跌到近20年新低，兌美元跌破1:1，來到0.9528。

今年十月以來，美元持續地疲軟。在上周四美國公布令人失望的經濟數據，通膨相關的PCE指數明顯放緩，加強了聯準會在可預見的未來降息的預期。

聯準會比歐洲央行更早降息的可能性一直在增加。市場大部分參與者認為，聯準會第一次降息將在明年三月，並且在五月第二次降息。 美元也正在受到傷害，因為低利率的前景減低了美國債券的吸引力。

從技術分析的角度來看，歐元仍有進一步上漲的空間。歐元自去年十月以來，一直呈現上漲的趨勢，底部空間約在1.08美元。目前歐元匯率處於略低1.11美元水準，在年度的高位1.125遇見強大的阻力。不過，也有可能出現小幅的「波動修正」，未來在當日跌破1.10美元的水準。許多勇敢的投資人正押注於歐元再次出現短期上漲的行情，例如Vontobel銀行對歐元的看漲；然而投資人仍應簽訂止損命令，來保護避免受到更大損失。