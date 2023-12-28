存股就是在考驗信仰，如果有幸在早期抱到台積電或統一，現在就賺翻了！如果是投資大學光呢？股價3年噴10倍，如今卻連跌半年，從高點暴跌4成，明明前3季賺近1股本，3大法人卻賣不停，會像鈊象一樣再起嗎？理財達人「存股方程式」表示，市場太複雜，不想燒腦，寧存ETF穩穩賺，像00895、00757今年都漲逾7成，報酬率很驚人！
「存股方程式」版主在臉書粉專表示，究竟投資個股該適時停損停利，還是該長期買進持有？這個問題面對不同的時空背景與不同標的，會得出不一樣的答案，版主也無法提供特定解答。
如果可以，相信每個人都希望在企業發展初期，就投資類似「台積電」或「統一」這樣穩健成長的公司，然後長期持有不賣，享受企業成長的果實。無奈現實常常與理想背道而馳，要在草創期就慧眼獨具找到下一檔「台積電」或「統一」，需要強大的研究能力，再加上一點運氣才有可能辦到。
即便真的在草創期就找到一家超優質企業，試問，又有誰能真的專注投資一家企業長達10年、20年？能長期投資一檔股票長達10年、20年，除了個人研究能力與運氣，恐怕還得加上一些對該公司的「信仰」，才有可能長期堅持投資。
近期和幾位朋友聊起經營眼科診所的生技股「大學光」，現將一些心得於本文分享。「大學光」是版主少數留意的生技股，從股價不到40元，隨著獲利不斷成長，股價短短數年一路飆破450元，漲幅超過10倍。
基本面不錯，卻遭法人大賣而重挫，非常考驗投資人對大學光的信仰
市場曾經給予非常高的本益比，一度達到驚人的62倍，如今股價一路下挫至271元（12/21收盤），本益比僅剩22倍。從最高點起算，股價至12/21為主，跌幅約40%。股價是否持續下探，沒有人知道，也考驗著投資人的信仰與決心。
股價一路下跌，「大學光」的基本面有出現問題嗎？檢視財報，不論營收與獲利都是持續成長，2023年全年ROE推估值約36%，2024年應有機會維持成長。基本面似乎維持著不錯的表現，但三大法人卻賣不停，版主始終無法找到真正原因。
唯一的合理解釋，很可能是因為「大學光」在中國大陸市場的成長力道可能大幅減緩（中國內需消費疲弱），導致法人大幅調降「大學光」的本益比。面對這種基本面表現不錯，卻遭法人大賣而重挫的個股，究竟該如何因應，非常考驗投資人的分析能力，也考驗投資人對於「大學光」的信仰。
獲利表現優異，股價不是應該硬挺嗎？但市場卻投下了不信任票。如果您相信自己的研究功力，也有足夠的信仰，那就應該在「大學光」遭法人錯殺時堅定買進；如果信仰不足，自認無法透徹理解「大學光」遭法人大賣的原因，儘早出場也不是壞事。
面對「大學光」這種違背邏輯的不合理波動（經營績效佳，但股價今年已連跌6個月），究竟該適時停損停利，抑或是堅持長期買進，享受企業成長果實，著實讓人困擾。雖說企業經營的很好，市場終究會給予合理價，但即便知道這個道理，又有多少人能夠忍受股價的不合理波動？又有多少人能肯定企業能一直維持成長動能？
有些ETF報酬率也蠻驚人的，今年00895與00757分別漲逾70%與95%
回到主題，究竟投資個股該適時停損停利，還是該長期買進持有？做為長期存股投資人，最重要的還是要回歸企業經營的基本面。只要企業成長動能無虞，停損停利並不是好的操作方式，長期買進並持有，才能完整吃到企業成長的超大波段；反之，一旦企業基本面結構性崩壞，就應果斷出清。
參考KD值、RSI、MACD、布林通道、法人籌碼變化等指標，做為個股進出依據行得通嗎？版主不是很懂技術分析，無法評論。版主做為一個存股長期投資人，認為最重要的，還是企業的基本面，只要經營績效良好，不論股價如何波動，市場終歸會給予一個合理價。短線進出操作就不在版主的討論範圍了！
沒有人知道哪一檔個股可以複製「台積電」與「統一」的長期驚人報酬率。會是「大學光」嗎？會是「保瑞」嗎？會是「鈊象」嗎？會是「卜蜂」嗎？會是「台達電」嗎？這需要花時間研究，外加一點運氣，還要對該個股有強大的「信仰」才能渡過不合理的波動期。
版主自2020年起就不再買進個股，始終沒買過「大學光」、「鈊象」等近幾年漲勢驚人的個股。原因在於愈研究市場，愈明顯感受到能力不足，例如近半年「大學光」跌不停，版主始終無法找到原因。
於是謙卑面對市場，選擇轉進ETF，不求賺得多，但求賺得穩。看著近幾年大漲的「大學光」、「鈊象」，雖然惋惜，但既然能力不足，也就沒什麼好後悔的。究竟投資個股該適時停損停利，還是該長期買進持有？問這個問題之前，應先問自己是否足夠瞭解持有的個股，一旦有足夠瞭解，相信答案自然就會浮現。
版主總結，投資個股相對複雜很多，不想燒腦？那就捨棄投資個股的潛在驚人報酬率，轉進ETF穩穩賺、優雅賺，也是不錯的選擇。其實，有些ETF的報酬率也蠻驚人的，例如今年的富邦未來車（00895）與統一FANG+（00757），漲幅分別超過70%與95%。
※免責聲明：本文獲得《存股方程式》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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