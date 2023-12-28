選戰倒數，為防堵境外勢力介選，法務部28日指出，將祭出4大手段防堵境外勢力介選。行政院長陳建仁並指示，全線清查境外勢力介選人員，檢舉境外勢力最高獎金2,000萬元；同時持續向上溯源、追查共犯。
法務部28日赴行政院會進行「境外勢力介選態樣及因應策略」報告。法務部指出，因應明年初二合一選舉，擬定選舉查察工作綱領，進而提出三項強韌策略：阻絕境外勢力、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾，並將阻絕境外勢力介選列為該次查察妨害選舉首要重點。
法務部並於簡報時指出，將祭出四大防制手段。其中在全線清查部分，將加強查察五大新興介選模式，包含在台特定團體發展組織從事介選犯罪、透過特定人士招攬組團出境旅遊、資助資金指示製作不實民調、透過旅遊團返國傳遞不實訊息、傳遞深偽假訊息等。
針對政府執政成果宣示，行政院發言人林子倫轉述陳揆裁示時指出，總統大選前夕，各陣營陸續提出對未來國政各個領域願景和政策主張，其中國防外交部分，把總統蔡英文路線視為既有成熟而可靠國政方向，這也是台灣在過去幾年受到國際社會信任的主要原因。
針對其他國政，陳建仁說，有些現在就做且有相當成效政策，成為在野候選人紛紛提出主張，無論教育文化、衛生福利、勞工服務，到各項經濟產業政策，有賴各部會持續努力、福國利民，這也證明執政正走在正確道路上。
陳揆說，民主競爭在所難免，但國家共同努力方向愈來愈清楚，因此請各部會務必全力以赴，利用各種機會跟管道跟國人說明政策執行進度、發展方向以及既有成果和影響，爭取更多國人齊心協力，在對的道路上往前邁進。他強調，選舉是一時的，國家發展才是永久的。
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