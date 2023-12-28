日本國土交通大臣齊藤鐵夫今天代替沖繩縣政府批准駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請案，繼續推動地盤改善工程。日媒指出，這是日本中央代替地方政府批准事務的首例。

日本經濟新聞報導，日本中央批准後，防衛省將在2024年1月12日著手進行地盤改善工程。只要沖繩縣政府不能在最高法院獲「逆轉勝訴」，改善工程就不會停止。

作為駐日美軍普天間基地遷址地的沖繩縣名護市邊野古海域，由於填海造陸的北側發現軟弱地盤，日本中央政府為進行地盤改善工程而向沖繩縣政府申請變更工程設計，但反對遷址作業的沖繩縣府遲未批准，造成工程延宕。

日本最高法院今年9月雖然在相關訴訟中判決沖繩縣政府敗訴，但由於縣府仍不批准申請，所以中央政府又提起要求代替縣府批准的「代執行」訴訟。福岡高院那霸支部12月20日判決中央勝訴，命令沖繩縣政府批准申請，若縣府逾期仍未批准，中央政府將可「代執行」，也就是代替縣府批准工程申請。

由於縣府逾期仍未批准，中央今天實施「代執行」。國土交通大臣齊藤鐵夫今天發布評論表示「沖繩縣知事未遵從判決，並未在作為期限的12月25日前批准。因此，國土交通大臣代替沖繩縣知事，於今天批准了由沖繩防衛局提出的變更批准申請」。

沖繩縣知事玉城鄧尼昨天表示，由於不服福岡高院那霸支部日前所做要求批准變更設計申請案判決，已上訴最高法院。

玉城今天上午指出「國家（中央）的『代執行』侵犯地方政府的自主性與自立性，再度強調這並不僅僅是沖繩的問題」。