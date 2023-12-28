【時報記者林資傑台北報導】美股四大指數周三全面收漲，台股今（28）日開高後一度上漲36.64點至17928.14點，再創3月1日以來逾9個月高點，惟隨後創高壓回平盤附近整理，一度下跌49.74點至17841.76點。櫃買指數開高上漲0.26％後同步走弱，一度下跌0.43％，表現相對大盤弱勢。
終場加權指數小漲18.87點、收於17910.37點，漲幅0.11％，成交量略降至2846.8億元。本周上漲313.74點或1.78％，周線由黑翻紅。櫃買指數終場下跌0.35％、收於233.91點，成交量略降至591.22億元。本周上漲0.46％，周線同步由黑翻紅。
盤面各類股漲多跌少，以電機股漲逾2％獨強、電器電纜股漲近1％，玻陶及其他電子股漲逾0.5％，金融股漲近0.5％。成交量較大的電子及半導體股小跌約0.2％，電子通路及航運股分跌近2％及逾1％，表現相對較弱。
權值股表現普強，由日月光投控(3711)及南亞(1303)漲約1.5％領軍，合庫金(5880)及中信金(2891)漲逾1％居次，和泰車(2207)漲近1％，鴻海(2317)漲近0.5％、台積電(2330)小漲約0.2％。聯電(2303)跌近2％、聯發科(2454)跌近1.5％，表現相對偏弱。
群益投顧指出，台股近期因年末將至，買盤觀望導致量能萎縮，但聖誕過後外資歸隊，道瓊再創歷史新高，帶動台股走揚，惟早盤創高後遇獲利賣壓，盤中震盪加劇、僅題材股零星表態，但指數只要力守月線約17500點，則多方架構仍存。
由於選前盤面由多方主導，群益投顧認為逢低做多策略未變，技術面觀察日KD呈黃金交叉，加上外資現貨持續買超，籌碼面尚屬安定。不過，由於類股輪動快速，建議盤中強勢股易形成短套勿追，短期操作以AI相關、重電及綠能等政策題材、護盤權值股為主。
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