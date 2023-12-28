【時報記者葉時安台北報導】Lexus總代理和泰車(2207)於南港展覽館舉辦記者會，正式為2024台北新車暨新能源車特展Lexus展區揭開序幕。本次展區以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化訊息，不僅展出三大動力的電動化車款，包含靜謐的BEV電動車、無須擔心里程焦慮的PHEV複合式電動車、以及車款編成最豐富的HEV油電複合動力車外，更於現場曝光全新LBX，並正式展開預接單，LEXUS LBX預計將在明年正式上市，年度銷售目標為3000台，預接單價自133萬元起。

Lexus全新車型LBX自即日起正式展開預接，在等級編成上，Lexus LBX提供ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX+共5個等級，預接單價自133萬元起，ACTIVE預接單價為133萬元，ACTIVE+價格為136萬元，COOL價格為146萬元，RELAX價格146萬元，RELAX+價格為172萬元。

LBX代表Lexus Breakthrough X-over，定義全新跨界的都會SUV車款。LBX內裝設計採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，全車系搭載9.8吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，並擁有達402L超大行李廂空間，打造超越級距的座艙氛圍，吸引眼光獨到的客群青睞。LBX是品牌首款採用GA-B模組架構為基礎所開發，採前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊架構，搭載1.5升油電複合動力系統，並採用全新雙極鎳氫電池模組，最大綜效馬力136 PS，並擁有26.4km/L出色節能表現。此外，LBX全車系搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統，以全方位安全科技配備，守護每位車主的安全。