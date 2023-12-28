【時報記者葉時安台北報導】Lexus總代理和泰車(2207)於南港展覽館舉辦記者會，正式為2024台北新車暨新能源車特展Lexus展區揭開序幕。本次展區以「Lexus Electrified」為主軸，傳遞品牌電動化訊息，不僅展出三大動力的電動化車款，包含靜謐的BEV電動車、無須擔心里程焦慮的PHEV複合式電動車、以及車款編成最豐富的HEV油電複合動力車外，更於現場曝光全新LBX，並正式展開預接單，LEXUS LBX預計將在明年正式上市，年度銷售目標為3000台，預接單價自133萬元起。
Lexus全新車型LBX自即日起正式展開預接，在等級編成上，Lexus LBX提供ACTIVE、ACTIVE+、COOL、RELAX、RELAX+共5個等級，預接單價自133萬元起，ACTIVE預接單價為133萬元，ACTIVE+價格為136萬元，COOL價格為146萬元，RELAX價格146萬元，RELAX+價格為172萬元。
LBX代表Lexus Breakthrough X-over，定義全新跨界的都會SUV車款。LBX內裝設計採TAZUNA全環繞駕駛座艙設計，全車系搭載9.8吋觸控式螢幕、線傳式排檔桿等配備，並擁有達402L超大行李廂空間，打造超越級距的座艙氛圍，吸引眼光獨到的客群青睞。LBX是品牌首款採用GA-B模組架構為基礎所開發，採前獨立麥花臣、後拖曳臂懸吊架構，搭載1.5升油電複合動力系統，並採用全新雙極鎳氫電池模組，最大綜效馬力136 PS，並擁有26.4km/L出色節能表現。此外，LBX全車系搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統，以全方位安全科技配備，守護每位車主的安全。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：